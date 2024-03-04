Более 120 участников выступили на турнире по дзюдо в Лобне

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Приветствовали участников состязаний первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев, заслуженный тренер РСФСР Леонид Турмышев и руководитель клуба дзюдо «Брандком-Мастерс» Юрий Омадзе.

Воспитанники клуба дзюдо «Брандком-Мастерс» заняли призовые места. Так, Иван Шамо получил 1- е место в категории выше 60 килограммов. Серебро в своих категориях завоевали Кирилл Стрельницкий и Андрей Козицин.

Еще семь дзюдоистов выиграли бронзовые медали: Михаил Георгиев, Матвей Демин, Матвей Курносенков, Егор Королев, Николай Чанов, Павел Алексеев, Федор Дубровин, Евгений Шмат и Андрей Серкин.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Турнир посвятили памяти мастера спорта СССР Алика Мамаева. Он внес большой вклад в развитие этого вида единоборств в Лобне: поддерживал секцию в детско-юношеской спортивной школе, тренировал детей, организовывал и проводил соревнования.