Более 120 работ художниц Москвы и Подмосковья представят в галерее Лобни

Выставка проводится в городе уже в восьмой раз. Все авторы представленных картин - женщины. Посмотреть работы можно до 31 марта.

В трех залах галереи представлены яркие цветочные композиции, солнечные пейзажи и нежные акварельные работы. Все произведения на выставке, созданные талантливыми художницами, отражают индивидуальное восприятие весны.

«Вот вроде мы пишем одно и то же. Но какое-то ощущение другое от женских работ. Может быть, что-то даже от наивного, от детства. Какое-то другое восприятие, но вы же другие. Поэтому и другие у вас работы получаются. И по цвету они другие, они какие-то более зыбкие, такие туманные. Вы же такие все тонкие, такие вот все хрупкие, ранимые, вот и живопись у вас такая же», - директор художественной галереи имени В. Коробкова Константин Буйко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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