05 марта 2024, 20:01

Более 100 тысяч человек побывали в парках и лесопарках Подмосковья 1 марта

Министерство благоустройства Московской области
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Многие жители и гости Подмосковья встретили первый день весны в парках и лесопарках. По данным Министерства благоустройства Московской области, эти зоны отдыха на свежем воздухе 1 марта посетили более 100 тысяч человек.

В Подмосковье много парков, где приятно провести выходной день с семьей. Например, можно отправиться в парк «Пехорка» в Балашихе (улица Парковая, владение 4) или парк «Кривякино» в Воскресенске (микрорайон Центральный, улица Лермонтова, 5). В Одинцове гостей ждут спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной (3-й километр Красногорского шоссе) и парк активного отдыха «Раздолье» (деревня Раздоры).

Те, кто планируют посетить Сергиев Посад, могут погулять в парке «Скитские пруды» (улица Вифанская, владение 151). Гости Домодедова оценят парк «Елочки» (Каширское шоссе, 107). В Клину непременно стоит посетить парк «Сестрорецкий» (улица Мира, дом 21Б).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Отдых Парки
05 марта 2024, 20:06
Почти 2 тысячи человек прокатились на дизайнерской карусели в Одинцове за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Дизайнерская карусель в Одинцове оказалась лидером по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

С 26 февраля по 3 марта Одинцовская карусель, установленная по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, стала лидером по посещаемости в Подмосковье. За неделю на ней покатались почти две тысячи человек.

Карусель находится на Центральной площади в Одинцове и работает бесплатно. Найти аттракцион можно на пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Неделина.

В Подмосковье восемь губернаторских каруселей. Одна из них находится в Волоколамске. На прошлой неделе аттракцион прокатил 400 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
05 марта 2024, 19:57
Игорь Брынцалов отчитался о результатах работы в городском округе Реутов за 2023 год
Пресс-служба Мособлдумы
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Председатель Московской областной Думы, депутат по Реутовскому избирательному округу Игорь Брынцалов отчитался о результатах своей работы. Он выступил перед волонтерами, которые оказывают поддержку бойцам в зоне СВО.

Брынцалов поблагодарил волонтеров за их самоотверженный труд и рассказал о мерах поддержки военнослужащих и их семей.

«В прошлом году мы расширили меры поддержки для участников СВО и их близких: для мобилизованных и их семей появилась дополнительная льгота в рамках «социальной газификации», освободили их от уплаты транспортного налога», - пояснил Брынцалов.

Он добавил, что в ближайших планах - ввести квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, к которым относятся и участники спецоперации.

Не обошел своим вниманием депутат и другие темы. Так, по его словам, в прошлом году региональный парламент принял более 270 законов, многие из которых ориентированы на социальную сферу. Именно такого курса парламент будет придерживаться и в этом году.

«В 2023 году мы приняли законы о дополнительных денежных выплатах и льготах. Установили фиксированный размер ежемесячной выплаты для людей, которые ухаживают за инвалидами. Мы приняли закон о выдаче земельных участков многодетным семьям с совершеннолетними детьми до 23 лет, которые обучаются по очной форме», - пояснил Брынцалов.

Кроме того, Игорь Брынцалов рассказал о национальных проектах и примерах их реализации в Реутове.

«На округ в рамках нацпроектов выделено около трех миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти средства мы сделали пристройку к поликлинике № 1 городской клинической больницы, дом культуры, благоустроили Центральный парк и Аллею Славы», - рассказал депутат.

В планах на 2024 год - благоустройство территорий, капитальный ремонт дорог и завершение строительства школы.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что достижение поставленных целей возможно только, если работать единой командой.

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Депутаты Реутов Мособлдума
05 марта 2024, 19:38
Карусель в воскресенском парке вошла в пятерку лидеров по посещаемости на неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства Московской области опубликовало данные по количеству посещений каруселей за прошедшую неделю с 26 февраля по 3 марта. Более полутора тысяч человек прокатились на любимом детском аттракционе в парке усадьбы Кривякино Воскресенского городского округа.

Как рассказали в ведомстве, кривякинская карусель одна из самых красивых, ее неповторимый облик создал художник и дизайнер Денис Симачев.

Помимо сказочных лошадок, которые очень нравятся детям, карусель еще и позволяет кататься целыми семьями - на ней могут одновременно находиться 44 человека.

Подобные карусели также установили в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Парки
05 марта 2024, 19:06
Обновление фасадов двух домов на улице Олимпийская завершили в Мытищах
Unsplash
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В Мытищах завершили работы по обновлению фасадов домов, построенных в 1985 году. Об этом сообщили в управлении технического надзора капитального ремонта Московской области.

Работы по утеплению фасадов зданий прошли по улице Олимпийская, дом № 3 в корпусах один и два в Мытищах. Специалисты регионального фонда капремонта провели ремонт балконных плит и герметизацию стыков стеновых панелей. Также провели очистку, оштукатуривание и теплоизоляцию стен.

Входные группы и фасады зданий были также обновлены. Проведенные работы обеспечат комфортное тепло в зданиях зимой и прохладу летом.

Ознакомиться с адресной программой предстоящего капитального ремонта жилых многоквартирных домов можно перейдя по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи

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