03 марта 2024, 22:23

Более 100 лыжников приняли участие в «Старте Легкова» в Красноармейске

Екатерина Мелкозёрова
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Более ста молодых лыжников из Красноармейска приняли участие в турнире «Старт Легкова». Спортивное мероприятие прошло на лыжне в районе Пирожной горы.

Именно здесь несколько месяцев до Олимпиады-2014 Александр Легков пообещал себе выиграть золото. Через 10 лет после победы на самой престижной лыжной дистанции - марафоне на 50 километров, он вернулся на это место, чтобы соревноваться с юными лыжниками из своего города.

Участников разделили на пять возрастных групп. С маленькими лыжниками Александр Легков пробежал один километр, финишируя рядом с каждым из них. Со старшими ребятами он пробежал три километра.

«Все быстрые, шустрые. И чем старше ребята, тем труднее было за ними держаться. Для меня все начиналось с Пирожки. И у этих ребят все впереди», - поделился Александр Легков.

На спортивный праздник пришли родители Александра Легкова и его маленький сын Арсений. Он тоже принял участие в соревнованиях и выиграл забег в своей возрастной категории.

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Спортсмены Красноармейск
03 марта 2024, 21:05
Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили из ледяной воды собаку в Мытищах
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 236-й пожарно-спасательной части территориального управления № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась под лед. Животное оказалось в воде канали имени Москвы в городском округе Мытищи.

Начальник караула Андрей Приданников рассказал, что в единую службу экстренных вызовов обратился очевидец, который во время прогулки возле водоема услышал жалобный вой и заметил бултыхающееся в полынье животное. Однако помочь озябшему псу сам он не смог, так как был далеко от берега.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку. Один из спасателей обвязал себя страховочной веревкой, лег на доску для сап-серфинга, которая оказалась в багажнике машины очевидца. Специалист, осторожно передвигаясь по ледовой поверхности, добрался до полыньи и вытащил собаку породы хаски из холодной воды. Остальные спасатели отбуксировали доску с коллегой на берег, а затем передали бедолагу очевидцу, позвонившему в экстренные службы», - рассказал Андрей Приданников.

Оказалось, что пес по имени Умка убежал от своего хозяина и угодил в ледяную воду. Благодаря быстрой реакции спасателей его передали хозяину. Собаку отвезли в ветеринарную клинику для дальнейшего обследования.

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Спасатели Мытищи Собаки Животные
03 марта 2024, 18:27
Мастер-класс по большому теннису прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В химкинской школе № 30 состоялся мастер-класс по большому теннису. В нем приняли участие ученики, их родители и учителя. Занятие прошли под руководством опытного тренера Надежды Федоровой.

Инструктор Надежда Федорова - неоднократный участник Всероссийских методических конференций, в том числе при участии президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Мероприятие стало частью всероссийского марафона «Сила России», направленного на спортивное развитие и объединение общества.

«Отрадно, что школа № 30 стала одним из центров замечательного всероссийского марафона. Такие проекты направлены не только на развитие спорта, но также и на сплоченность. На одной площадке и дети вместе с родителями и учителя», - рассказала депутат городского округа Татьяна Кавторева.

Марафон «Сила России», организованный при поддержке партии Единая Россия, предоставляет возможность участия в бесплатных спортивных занятиях по всей стране на более чем 1500 площадках. Для участия в этих мероприятиях можно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вышла в лидеры по количеству построенных школ.

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Спортсмены Химки
03 марта 2024, 18:23
Книги и канцелярию отправят из Химок для жителей Донбасса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках прошла благотворительная акция по сбору книг и канцелярских принадлежностей для жителей освобожденных территорий Донбасса. Инициативу возглавила депутат городского округа Химки, Галина Болотова, которая вместе с учениками школы № 1 собрала необходимые гуманитарные товары.

Школа активно участвует в сборе помощи бойцам спецоперации и жителям Донбасса. На этот раз, как отметила Галина Болотова, сконцентрировались на закупке тетрадей, школьных принадлежностей и книг. Весь собранный груз передадут в Красногорск председателю общества «Офицеры России», который занимается распределением помощи по нуждающимся школам.

По словам Марианны Поляковой, лидера движения общественной поддержки, с начала специальной военной операции в Химках собрали и отправили более 200 тонн гуманитарных грузов.

Для удобства желающих оказать помощь в Химках работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи, открытых при поддержке главы округа Дмитрия Волошина.

Один из них расположен на базе общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Пункты работают по будням с 9:00 до 18:00. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии: 7 (495) 793-50-55.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат оказывать всестороннюю помощь бойцам СВО и их семьям.

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Книги Школы Химки Донбасс
03 марта 2024, 18:04
Глава Лобни Анна Кротова согласовала с жителями Батарейной улицы уборку парковок от снега
Юлия Смагринская
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Глава Лобни Анна Кротова вместе с двумя заместителями провела обход территории в микрорайоне 3-й квартал. Совместно с жителями улицы Батарейная она осмотрела проблемные участки.

Жильцы просили уделить особое внимание уборке снега на парковочных площадках. Как заявила Кротова, для проведения уборки жители должны выбрать день и отогнать автомобили, чтобы освободить пространство для работы снегоуборочной техники.

По согласованию с жителями было решено провести уборку во вторник, 5 марта. Работы проведет управляющая компания «ВСК-Комфорт».

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Лобня

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