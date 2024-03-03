Более 100 лыжников приняли участие в «Старте Легкова» в Красноармейске

Именно здесь несколько месяцев до Олимпиады-2014 Александр Легков пообещал себе выиграть золото. Через 10 лет после победы на самой престижной лыжной дистанции - марафоне на 50 километров, он вернулся на это место, чтобы соревноваться с юными лыжниками из своего города.

Участников разделили на пять возрастных групп. С маленькими лыжниками Александр Легков пробежал один километр, финишируя рядом с каждым из них. Со старшими ребятами он пробежал три километра.

«Все быстрые, шустрые. И чем старше ребята, тем труднее было за ними держаться. Для меня все начиналось с Пирожки. И у этих ребят все впереди», - поделился Александр Легков.

На спортивный праздник пришли родители Александра Легкова и его маленький сын Арсений. Он тоже принял участие в соревнованиях и выиграл забег в своей возрастной категории.

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