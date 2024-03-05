Более 1,2 миллиона цветов вырастили в питомнике «Вашутино» в Химках к 8 Марта

Луковицы цветов начали готовить еще в сентябре. Каждую из них в декабре вручную посадили в специальные контейнеры. Затем цветы до марта выращивали под присмотром агрономов.

Садовый центр питомника «Вашутино» работает круглогодично. Помимо цветов, здесь выращивают плодовые и декоративные растения, которыми озеленяют городские пространства во всей Московской области. Питомник работает в Химках более 20 лет, на его территории проходят различные мастер-классы и экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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