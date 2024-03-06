Бизнес-тренер в Наро-Фоминске провел коуч-сессию для педагогов Подмосковья

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Коуч поделился с участниками встречи своими наработками и методиками по формированию эффективных команд и развитию лидерских качеств в профессиональном сообществе. Особое внимание уделили вопросам корпоративной культуры в образовательных учреждениях, ее значению для мотивации и развития педагогического коллектива.

Помимо этого на мероприятии зачитали докладов, провели несколько презентаций и открытых уроков.

Как отметили участники, обмен опытом и новые знания, полученные в ходе «методического автобуса», станут основой для дальнейшего развития образовательного сообщества Подмосковья.

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