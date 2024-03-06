Бесплатные обследования для жителей Химок провели в День семейного здоровья

Жители городского округа получили уникальную возможность пройти консультации и обследования у ведущих онкологов, гинекологов и урологов, а также сдать анализы для определения рисков развития онкологии.

«Сейчас в нашем городском округе есть все необходимые условия, чтобы выявить онкологию на ранних стадиях и провести полноценное лечение», - объяснил главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Единые дни диспансеризации в Химках проводят регулярно. С начала 2024 года сотни химчан уже воспользовались возможностью проверить свое здоровье в рамках данных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как будет устроена дорожная развязка вокруг новой больницы в Балашихе. Глава региона отметил, что удобная транспортная инфраструктура очень важна для людей.

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