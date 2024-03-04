04 марта 2024, 12:30

Бесплатную диагностику здоровья жителей провели в больнице в Одинцове

Читайте нас в: Google Новости

День семейного здоровья прошел в отделении медицинской профилактики Одинцовской областной больницы. Жители округа смогли бесплатно сдать анализы на наличие онкологических заболеваний.

По словам врача-онколога Одинцовской областной больницы Александра Титова, пациенты сначала сдают анализы, а затем получают консультацию врача.

«Мы определяем, входят ли они в группу риска по онкологическим заболеваниям. После того, как будут готовы все результаты анализов - мы будем дополнительно связываться с каждым пациентом», - рассказал Титов.

Для удобства пациентов приходить за результатами анализов не нужно - врач по результатам обследования свяжется с каждым и даст необходимые рекомендации.

Заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова отметила, что люди приходили целыми семьями.

«Мы провели большую информационную кампанию, и мы очень рады, что у нас такая большая явка, что люди так сознательно относятся к своему здоровью, приходят семьями. Гораздо проще предотвратить заболевание, чем потом лечить», - подчеркнула Волкова.

День семейного здоровья проходит при поддержке Центра амбулаторно-онкологической помощи совместно с отделением медицинской профилактики Одинцовский областной больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Врачи
04 марта 2024, 13:24
Абитуриентам политеха в Электростали рассказали о карьерных перспективах на Дне открытых дверей
Читайте нас в: Google Новости
День открытых дверей прошел в Электростальском институте Московского политехнического университета. Будущим студентам рассказали о факультетах вуза, а также о карьерных перспективах, которые ждут выпускников после получения диплома.

По словам директора института, кандидата исторических наук Ольги Филипповой, в институте 70 процентов преподавателей имеют кандидатскую или докторскую степень наук.

«Наш институт – это огромный образовательный центр, лидер проектной деятельности. И наши выпускники по окончании получают диплом Московского политеха», – рассказала Филиппова.

В марте этого года Электростальскому политеху исполняется 65 лет. Институт готовит инженеров высокого уровня, которых охотно принимают на работу ведущие предприятия Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Электросталь
04 марта 2024, 13:21
Бренд «Черноголовка» возглавил рейтинг доверия газированных напитков в России
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
Читайте нас в: Google Новости
Торговая марка «Черноголовка» стала лидером рейтинга заметности и доверия в категории газированной воды. Напитки производят на одном из крупнейших предприятий Подмосковья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что «Черноголовка» стала лидером рейтинга газированных напитков в России. Индекс заметности бренда составляет 91%, а индекс доверия со стороны потребителей - 87%.

Бренд «Черноголовка» ассоциируются у потребителей с простотой, привлекательностью, безопасностью, надежностью и семейностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Питание Рейтинги Черноголовка Продукты
04 марта 2024, 13:15
Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание. Первые»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит на Федеральной территории «Сириус». В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что посмотреть выступления выдающихся спикеров России можно онлайн до 6 марта.

Среди гостей - звезды, бизнес-лидеры, ученые, государственные деятели и многие другие. Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Бурак Озчивит, Милош Бикович и другие спикеры расскажут об инновациях в науке и технике, экономике, культуре и прочих сферах.

Посмотреть онлайн-выступления можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Образование
04 марта 2024, 13:12
Два детских сада построят в подмосковном ЖК «Южная Битца» в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Два детских сада откроются в подмосковном ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа в 2024 году. Строительство идет по графику.

Отделочные работы в детском саду № 4 находятся на стадии укладки плитки и шпаклевки стен. Параллельно идет строительство дошкольного учреждения № 3 - уже завершены монолитные работы.

По словам директора по строительству Александра Гуля, ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада № 4 - июнь, а сад № 3 примет малышей в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады

Новости по теме