Аварий с погибшими и ранеными стало на 5% меньше в Подмосковье в январе
В январе на дорогах Московской области произошло 226 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«Количество ДТП меньше на 5%, число погибших - на 12% и число раненых - на 15%. В связи со скорой сменой сезона хочу обратить внимание автолюбителей - смотрите на дорожное покрытие, весной на дорогах неизбежны как скопления воды из-за осадков и таяния снега, так и гололедица утром и поздним вечером», - говорит заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.
Пешеходам рекомендуется носить световозвращатели в темное время суток. Часто водители просто не видят человека, идущего по краю проезжей части или обочине.
С 4 по 10 марта автоинспекторы массово проверяют водителей на трезвость.
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