10 июля 2024, 20:36

Актеры «Нового Арт Театра» показали спектакль для пациентов НИКИ детства

ники детства
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Спектакль «Большое путешествие Ре и Мо» показали для пациентов Центра психоневрологии НИКИ детства. Яркое интерактивное действо представили артисты «Нового Арт Театра».

По словам заместителя директора по клинико-организационной работе, врача-невролога Лолиты Пак, актеры с помощью звуков, ритма, прикосновений смогли передать полезные для детей сенсорные ощущения. Это очень важно для ребят с нарушениями нервной системы.

«Все без исключения - и наши пациенты, и их родители, и медперсонал Центра получили яркие эмоции и радость от спектакля, подаренного актерами» - рассказала Пак.

Праздник для детей и их родители организовали волонтеры. Пока шло представление активисты провели субботник в парке Центра психоневрологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Спектакль
10 июля 2024, 21:38
Фото еще 18 медиков разместили на Доске почета больницы в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Мытищинской больнице 3 июля исполнилось 145 лет, и в этом юбилейном году быть удостоенным почета стало особенно ценно. На медицинской конференции представили обновленную Доску почета, на которой отмечены 18 медиков, признанных лучшими по профессии.

Среди удостоенных почета медиков - врачи и медицинские сестры, хирурги и терапевты, педиатры и реаниматологи. Их труд отмечен почетными званиями, орденами и наградами за победы в престижных конкурсах профессионального мастерства.

Главный врач больницы, кандидат медицинских наук Ольга Мисюкевич, подчеркнула, что все эти люди наша гордость, достойные наследники подвижников-первопроходцев мытищинского здравоохранения. На них равняется молодая смена, перенимая у наставников беззаветную верность призванию и клятве Гиппократа.

Отметим, что обновленная Доска почета стала свидетельством признания выдающихся достижений и вклада медиков Мытищинской больницы в развитие медицины и заботу о здоровье пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Мытищи Врачи
10 июля 2024, 21:25
Более 500 акций провели активисты «Единой России» с начала года в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Активисты партии «Единая Россия» стали организаторами более 500 различных мероприятий для жителей Химок с начала года. Об этом стало известно по итогам заседания членов местной фракции.

Активисты подвели промежуточные итоги по различным направлениям деятельности.

Муниципальный депутат городского округа Химки Александр Васильев отметил, что меры поддержки для населения, реализуемые на территории нашего округа будут расширяться, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям.

Напомним, что попасть на личный прием к депутату может любой желающий. График приемов народных избранников на июль опубликован на сайте администрации Химок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Химки «Единая Россия»
10 июля 2024, 21:09
ГУКН Подмосковья разрешило ремонт на суконной фабрике в Истре
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение противоаварийных работ на памятниках культурного наследия «Павловская суконная фабрика, казармы гренадерской артиллерийской бригады, XIX — начала XX веков» в Истре. Далее специалисты приступят к реставрации зданий.

Как пояснили в ведомстве, планируется отремонтировать здания конюшни, литейного корпуса, прядильно-чесально-парового корпуса, казарму с церковью Михаила Архангела и другие объекты, входящие в комплекс памятников архитектуры.

За свою многовековую историю село Павловская Слобода сменило несколько владельцев. В 1730 году им стал граф Павел Ягужинский, который создал суконную фабрику. В 1754 году вотчина перешла его сыну Сергею, расширившему фабрику.

После 1861 года фабрику переоборудовали в казармы 8-го стрелкового резервного батальона. После этого воинские части, размещавшиеся в постройках комплекса, несколько раз менялись.

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Истра Ремонтные работы
10 июля 2024, 20:45
Схему движения на Осташковском шоссе в Мытищах временно изменили
Медиасток.рф
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На автомобильной дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка» осуществлен перепуск дорожного движения для завершения работ по реконструкции прямого хода Осташковского шоссе в Мытищах. Об этом сообщил директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков.

Согласно его словам, заканчивается работа по доустановке средств навигации, а в проблемных участках выставлены регулировщики для правильной организации потока автомобилей. Первые дни после перепуска привели к образованию транспортных заторов, однако ожидается, что в течение нескольких дней потоки автомобилей перераспределятся, и ситуация на данном направлении стабилизируется.

Планируемые сроки завершения работ по данной временной схеме намечены на 15 сентября 2024 года, а окончание строительства хорды запланировано на 4 квартал 2024 года.

Администрация города обращается к жителям с просьбой проявить терпение в связи с возможными неудобствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Мытищи Дороги Ремонтные работы

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