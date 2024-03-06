Администрация Жуковского поздравила жен и матерей военнослужащих с 8 Марта

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн провел встречу с директорами более 100 частных школ региона. Он рассказал представителям учебных заведений о действующем с сентября 2023 года социальном сертификате, который позволяет обучаться на программах дополнительного образования за счет государства.

По его словам, воспользоваться этим сертификатом для оплаты обучения могут и учащиеся частных школ.

«Увеличение числа программ дополнительного образования, которые можно оплатить социальным сертификатом, является безусловным плюсом как для самих школ, так и для детей, которые хотят посещать кружки и секции», - пояснил Бронштейн.

Он добавил, что школьники получают возможность посещать занятия в разных организациях по выбору ребенка или родителей, что положительно сказывается на развитие конкуренции и качестве самих кружков.

Записаться на занятия по социальному сертификату можно в любом городском округе, вне зависимости от места жительства, а его баланс каждый год пополняется автоматически. Родители могут оплатить как один кружок, так и несколько занятий в нескольких организациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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