Администрация Солнечногорска поздравила жен и матерей участников СВО с 8 Марта

В химкинской в школе № 8 открыли Парту Героя в честь ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ветровой. Татьяна Терентьевна, труженица тыла, работала на Октябрьской железной дороге Каширского направления во время войны, обеспечивая фронт оружием и боеприпасами.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что акция Парта Героя партии «Единая Россия» направлена на сохранение памяти о подвигах выдающихся жителей и формирование уважения к истории Отечества у молодежи. Татьяна Терентьевна была награждена орденом Красного Знамени за свой труд и удостоена медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Открытие Парты Героя прошло в рамках проектов «Историческая память» и «Новая школа» партии «Единая Россия».

«Участники встречи ознакомились с историей героини и ее подвигами. Незадолго до войны отважная рязанская девочка, воспитанная отцом без матери, приехала покорять Москву. Будучи 20-летней девушкой, Татьяна Ветрова работала путевым обходчиком, наравне с мужчинами переносила и укладывала шпалы, участвовала в ремонте железной дороги. В послевоенное время она всю себя отдала работе на благо Родины. Трудилась в Химкинском СМУ МОИС-1 в качестве мотористки и изолировщицы. Татьяну Терентьевну всегда отличало чувство высокой ответственности, самоотверженность», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В Химках создан виртуальный музей «Химки 1941-1945 - все для фронта, все для Победы!», где каждый может узнать о ветеранах и событиях тех лет. На сайте доступна информация о военной литературе, экспонатах музеев и рассказах очевидцев Великой Отечественной войны.

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