Администрация Солнечногорска поздравила жен и матерей участников СВО с 8 Марта
По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева администрация Солнечногорска поздравила женщин участников специальной военной операции с наступающим 8 Марта. В преддверии весеннего праздника семьи бойцов навестили представители администрации муниципалитета и волонтеры.
Родственникам участников спецоперации подарили сладкие подарки и открытки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Константина Михалькова.
«Важно продолжать поддерживать и окружать заботой семьи наших сегодняшних героев - участников специальной военной операции. Об этом регулярно говорит наш Президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев. От всей души поздравляем жен и матерей с праздником и желаем скорейшего воссоединения их семей», - заявил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В сам праздничный день волонтеры поздравят жительниц городского округа Солнечногорск на набережной озера Сенеж и Советской площади. 8 марта в 12:00 всех гостей округа ждет развлекательная программа у жемчужины Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал усилить меры поддержки семей бойцов спецоперации.
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