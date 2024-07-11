11 июля 2024, 16:50

Администрация Лобни победила на областном конкурсе «Бюджет для граждан»

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Победителей регионального конкурса проектов на тему бюджета наградили в Подмосковье. Представители администрации Лобни стали лучшими в одной из номинаций.

Поучаствовать в конкурсе «Бюджет для граждан» могли люди разных возрастов и профессий и юридические лица. Задачей было в доступной форме рассказать о государственных и муниципальных финансах, а также оригинально и наглядно изложить данные о бюджете.

Специалистов финансового управления администрации Лобни отметили в одной из номинаций. Они представили на суд жюри работу о современных формах предоставления проекта бюджетирования для граждан. Ее подготовили на основании проекта решения Совета депутатов округа.

Следующим шагом станет участие во втором этапе конкурса. Он пройдет в Финансовом университете при Правительстве РФ.

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Лобня конкурсы
11 июля 2024, 17:47
Школьники из Истры приняли участие в областных патриотических сборах
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Ученики школ городского округа Истра побывали на патриотических сборах. Мероприятие проходит в Подмосковье в пятый раз.

Участники слета под руководством опытных инструкторов осваивали полезные прикладные навыки, учились ориентированию на местности и оказанию первой помощи. Также прошли мастер-классы по различным видам подготовки вооруженных сил Российской Федерации: тактической, огневой и физической.

В этом году добавились два этапа: станция скалодрома и работа с беспилотниками. Сначала ребята учились на симуляторах, а как только получили необходимые знания - испробовали дроны на специализированных трассах для гонок.

После с участниками слета пообщались военный корреспондент Мария Наумова и заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова. Приглашенные гости поблагодарили ребят за их активное стремление к знаниям и любовь к родному региону.

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Истра Туризм Школьники Патриотизм
11 июля 2024, 17:40
Сотрудники ГАИ в Мытищах провели беседу с детьми о безопасности на дорогах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Сотрудники ГАИ и инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические встречи по безопасности в садовых товариществах Мытищ. Участникам подарили памятки и световозвращающие элементы.

Летом по статистике растет число происшествий с детьми на дорогах.

Полицейские напомнили ребятам о правилах безопасности во дворе дома и на проезжей части. А родителям - о контроле за детьми в летние каникулы. Уделили внимание на встрече и правилам езды на велосипедах, мототехнике и квадроциклах.

В конце беседы собравшиеся получили тематические памятки и световозвращающие элементы.

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Дети Мытищи ГИБДД
11 июля 2024, 16:54
Еще 33 подмосковных учителя получили сертификаты на покупку жилья
Пресс-служба Минобразования МО
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Подмосковные учителя получили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Министр образования региона Артем Охрименко в региональном Доме правительства вручил 33 педагогам свидетельства на приобретение жилья.

По его словам, программа социальной ипотеки для педагогов заработала в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2016 году для поддержки лучших учителей.

«В этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», - пояснил Охрименко.

По условиям программы государство оплачивает стоимость квартиры, а участник платит только проценты по кредиту.

Также в Московской области действуют и другие меры социальной поддержки педагогов: компенсация аренды жилья, пособие для молодых специалистов, надбавка за классное руководство и многое другое.

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Учителя Социальная ипотека
11 июля 2024, 16:50
Заместитель главы округа Мытищи проверил готовность домов к зиме
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив совместно с главным инженером Мытищинской теплосети Иваном Михайловским проверили подготовку к зиме в округе. Всего проинспектировали три объекта.

Первым осмотрели дом по улице Попова, 5. Как пояснил Иван Яськив, здесь уже протестировали работу индивидуального теплового пункта и сетей теплоснабжения.

«Наша задача - до 15 сентября завершить все регламентные работы. Сейчас мероприятия идут в опережающем темпе», - отметил он.

Жители дома попросили увеличить контейнерную площадку и перенести ее в другое место. Им сообщили, что в следующем году площадку обновят и сделают закрытой.

Также комиссия осмотрела котельную на улице Колонцова, 5.

«Здесь установлено новое современное оборудование. Недавно был проведен профилактический ремонт. Сейчас он полностью готов к отопительному сезону», - прокомментировал объект главный инженер теплосети Иван Михайловский.

Капитальный ремонт тепловых сетей продолжается и по адресу Колпакова, 34. Работы здесь идут по графику.

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ЖКХ Мытищи

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