Абитуриентам политеха в Электростали рассказали о карьерных перспективах на Дне открытых дверей

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По словам директора института, кандидата исторических наук Ольги Филипповой, в институте 70 процентов преподавателей имеют кандидатскую или докторскую степень наук.

«Наш институт – это огромный образовательный центр, лидер проектной деятельности. И наши выпускники по окончании получают диплом Московского политеха», – рассказала Филиппова.

В марте этого года Электростальскому политеху исполняется 65 лет. Институт готовит инженеров высокого уровня, которых охотно принимают на работу ведущие предприятия Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

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