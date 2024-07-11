11 июля 2024, 12:23

«Это очень серьезно». Африканскую чуму свиней назвали опасным для животноводства вирусом

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Вирус африканской чумы свиней очень опасен для домашних животных, но не для человека. Подробно об этом в беседе с 360.ru рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.

«Что касается вируса африканской чумы свиней <…> вирус очень опасен для домашних животных, для свиней. Он может вызвать опустошение в хозяйстве, огромные потери. Для человека он не опасен вообще», - подчеркнул специалист.

Обнаружить ДНК можно с помощью ПЦР-анализа. Однако конкретный случай заболевания нужно подтверждать другими тестами, добавил Аграновский.

«Специалисты-ветеринары должны оценить, есть ли признаки заболевания. Потому что сразу на основании ПЦР уничтожить поголовье в хозяйстве, нанести убытки - это неразумно. Значит, надо провести серологические тесты, то есть на антитела», - объяснил профессор.

Аграновский рассказал о появлении новых штаммов вируса африканской чумы свиней. По его словам, это живая тема для животноводства, для безопасности сельского хозяйства.

«Заболевание иногда у нас вспыхивает. Оно действительно опасное и серьезное для животноводства. <…> Это очень серьезно. <…> Обывателям не нужно беспокоиться за свою жизнь, а специалистам надо работать, и они работают, я уверен в этом», - подчеркнул специалист.

К эпидемиологическим методам защиты от распространения болезни Аграновский отнес изоляцию зараженных животных.

В июне 2024 года зараженные африканской чумой туши свиней нашли в Черновцах на Украине. Эксперты уничтожили останки и провели дезинфекцию.

Сельское хозяйство Ученые Животные
10 июля 2024, 05:10
Исследования показали, что женщины с большой грудью чаще страдают от агрессии конкуренток
РИА «Новости»
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Размер груди влияет на конкурентное поведение женщин, выяснила международная группа ученых. Свое исследование они опубликовали в научном журнале Sexes.

В исследовании участвовали 114 студенток из Техасского университета, среди них были как одинокие, так и состоявшие в отношениях женщины, средний возраст которых составил 24 года. Выяснилось, что женщины чаще демонстрируют вербальную и косвенную агрессии по отношению к соперницам с большим размером груди.

«Вербальная агрессия включала такие действия, как крики или оскорбления, в то время как косвенная агрессия представляла собой сплетни или распространение слухов», - говорится в публикации.

Ученые отметили, что женщины с маленькой грудью реже подвергались нападкам со стороны конкуренток.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что ее грудь весит 10 килограммов.

Исследования Женщины Ученые
04 июля 2024, 03:58
В Роскосмосе раскрыли правду о полете американцев на Луну
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В Роскосмосе подтвердили, что астронавты США высаживались на Луне. Об этом глава корпорации Юрий Борисов заявил на «Правительственном часе» в Госдуме. Его процитировало РИА «Новости».

«В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции», - отметил он.

Глава Роскосмоса отметил, что отечественная Академия наук провела экспертизу этого грунта и он оказался именно с Луны. Таким образом, американцы действительно были на спутнике Земли, резюмировал Борисов.

Первый полет на Луну произвели в 1969 году на космическом корабле «Аполлон-11». Астронавты совершили посадку в Море Спокойствия на Луне, а затем вышли на ее поверхность. Там они оставались более 21 часа.

Ранее Борисов заявил, что к 2030 году Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну.

В ближайшие годы к естественному спутнику Земли отправят автоматические посадочные аппараты.

США Луна Роскосмос
03 июля 2024, 23:39
Чудовище с головой в форме сиденья унитаза нашли в Намибии
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Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника. Его череп напоминает форму сиденья унитаза, указали в исследовании для журнала Nature.

«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах около 280 миллионов лет назад», - отметили в материале.

Существо обитало в болотах и было значительно крупнее человека. Ученые предположили, что в экосистеме болот оно было высшим хищником.

Один из авторов научной работы Джейсон Пардо заявил, что благодаря плоской голове в форме сиденья унитаза хищник мог открывать рот и всасывать добычу. Вся передняя часть его рта состояла из гигантских зубов.

Ранее необычную находку обнаружили у берегов Антарктиды. Исследователи выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями.

Исследования Ученые
30 июня 2024, 18:20
Крупный астероид пролетел мимо Земли минувшей ночью
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Прошлой ночью Земля успешно разминулась с потенциально опасным астероидом 2024 МК. Об этом сообщили представители Института прикладной математики имени Келдыша РАН в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что астероид 2024 МК является крупным небесным телом и входит в группы Аполлона. Он разминулся с Землей на расстоянии примерно 300 тысяч километров.

За пролетом астероида специалисты наблюдали с помощью телескопов сети.

В последнее время ученые открывают все больше новых и опасных астероидов. Однако, по словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, количество небесных тел не увеличилось, а просто улучшилось качество оптических телескопов.

Планета Земля Космос

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