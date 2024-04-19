Женщины прикрывали собой детей. Появилось видео жуткой стрельбы в кофейне Дербента

Очевидцы рассказали, что один мужчина с маленьким ребенком на руках выбежал из помещения, женщины упали на пол и прикрыли собой детей. По предварительным данным, один из несовершеннолетних посетителей все равно получил ранение.

По неуточненной информации, 28-летний стрелявший сидел за столиком и с кем-то беседовал. В какой-то момент злоумышленник достал пистолет, выбежал на улицу и начал стрелять в собеседника. В итоге его оппонент получил ранение. Пострадавшему 38 лет, его госпитализировали.

Сейчас полицейские занимаются поисками подозреваемого и устанавливают обстоятельства случившегося. Как выяснили следователи, нападавший стрелял из травматического пистолета. Он уехал с места ЧП на черном автомобиле Lexus LX570.

Ранее похожая ситуация случилась в Петербурге. Там мужчина начал стрелять в сотрудника маркетплейса. Конфликт случился, потому что злоумышленник пришел в помещение с собакой, а работник сделал ему замечание.