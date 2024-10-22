За покушение на помощника депутата Госдумы киллеру заплатили 20 миллионов рублей

В Ростовской области освободили шесть человек, которых заставляли работать на ферме. Платить рабам не собирались, отбирая у них телефоны и документы. Подробностями освобождения людей в беседе с 360.ru поделилась представитель движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

По словам представительницы «Альтернативы», пострадавшие оказывались на ферме разными способами. В основном их находили на вокзалах или автостанциях, предлагая разовую работу на складах за 1000 рублей в день, а по факту людей привозили на ферму. Потом у них отбирали телефоны и паспорта, а также устанавливали меры контроля, чтобы они не могли оттуда сбежать.

На данный момент одна женщина уже вернулась домой, пять человек написали заявление в полицию, остальные остались на ферме и пока в раздумьях, что делать дальше.

Освобожденные из плена рассказали, что хозяином фермы был цыган по имени Раджа. У него уже есть судимость за мошенничество и похищение людей. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце сентября в Рязанской области освободили людей, которых цыгане держали в рабстве.

Пленников избивали за любую провинность и заставляли подписывать фальшивый договор.

По ее словам, о существовании фермы с невольниками стало известно после обращения родственника одно из мужчин, который там находился. После проверки местоположения этого объекта, на ферму выдвинулись волонтеры, сотрудники СМИ и правоохранители.

«Нашли два дома, в одном обнаружили мужчину, в другом двух женщин, которые, как выяснилось, отвечали за хозяйство. Чуть позже привезли людей, которые трудились на полях. Всего оказалось 18 человек. Кто-то находился на ферме месяц, кто-то две недели, а кто-то вообще с начала лета», - отметила Файрушина.

Выяснилось, что всем работавшим на ферме не платили зарплату. Им обещали, что расчет будет в конце сезона или когда они соберутся ехать домой. Однако тех, кто хотел уйти, уговаривали остаться.