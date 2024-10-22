22 октября 2024, 08:38

Предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на Шерипа Алихаджиева задержали

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Полиция задержала предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева в Одинцове. Об этом утром 22 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оба мужчины сейчас доставлены в следственные органы. Других подробностей Волк не привела.

Покушение на Алихаджиева (сейчас он работает помощников депутата Госдумы Владимира Шаманова) совершили вечером 10 октября, когда он находился на территории своего частного дома в деревне Лапино.

Неизвестный выстрелил в него четыре раза, а затем скрылся с места преступления. Бывшего чиновника госпитализировали с огнестрельными ранениями. В больнице ему потребовалась операция.

Убийства МВД РФ СК РФ
22 октября 2024, 02:36
Учителя подмосковной школы заподозрили в изнасиловании ученицы
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В подмосковном городе Домодедово задержали педагога по подозрению в сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщил в Telegram-канале региональный главк СУ СК.

По предварительной версии, 17 сентября мужчина в школе совершил в отношении девочки противоправные действия. Сейчас следователи проверяют информацию о причинении педагогом травм другому ученику.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются, с учителем проводят допросы.

Ранее в Барнауле поймали учителя, который вступал в интимную связь со школьниками на протяжении нескольких нет.

Мужчина совращал мальчиков 10-12 лет и снимал все свои действия на камеру.

В Свердловской области учитель английского языка школы города Талица получил 19 лет за серию преступлений сексуального характера против несовершеннолетних учениц. Он занимался растлением девочек в учительской.

Школы Преступления Учителя Школьники Мужчины Изнасилования
21 октября 2024, 22:17
Забирали паспорта и телефоны. На ферме под Ростовом держали 18 рабов
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В Ростовской области освободили шесть человек, которых заставляли работать на ферме. Платить рабам не собирались, отбирая у них телефоны и документы. Подробностями освобождения людей в беседе с 360.ru поделилась представитель движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

По словам представительницы «Альтернативы», пострадавшие оказывались на ферме разными способами. В основном их находили на вокзалах или автостанциях, предлагая разовую работу на складах за 1000 рублей в день, а по факту людей привозили на ферму. Потом у них отбирали телефоны и паспорта, а также устанавливали меры контроля, чтобы они не могли оттуда сбежать.

На данный момент одна женщина уже вернулась домой, пять человек написали заявление в полицию, остальные остались на ферме и пока в раздумьях, что делать дальше.

Освобожденные из плена рассказали, что хозяином фермы был цыган по имени Раджа. У него уже есть судимость за мошенничество и похищение людей. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце сентября в Рязанской области освободили людей, которых цыгане держали в рабстве.

Пленников избивали за любую провинность и заставляли подписывать фальшивый договор.

По ее словам, о существовании фермы с невольниками стало известно после обращения родственника одно из мужчин, который там находился. После проверки местоположения этого объекта, на ферму выдвинулись волонтеры, сотрудники СМИ и правоохранители.

«Нашли два дома, в одном обнаружили мужчину, в другом двух женщин, которые, как выяснилось, отвечали за хозяйство. Чуть позже привезли людей, которые трудились на полях. Всего оказалось 18 человек. Кто-то находился на ферме месяц, кто-то две недели, а кто-то вообще с начала лета», - отметила Файрушина.

Выяснилось, что всем работавшим на ферме не платили зарплату. Им обещали, что расчет будет в конце сезона или когда они соберутся ехать домой. Однако тех, кто хотел уйти, уговаривали остаться.

Уголовное дело Преступления Женщины Мужчины Полиция
21 октября 2024, 13:00
Психиатра по делу о «борском стрелке» признали виновным
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В Нижнем Новгороде суд вынес приговор психиатру Виталию Балуеву, который выдал разрешение на получение оружия Даниилу Монахову. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Психиатру назначили шесть месяцев колонии-поселения. С учетом нахождения нескольких месяцев под домашним арестом этот срок психиатр отбыл полностью.

«Я рассчитывал на другое решение судьи. На какое именно? Все длится четыре года, я устал морально, поэтому без комментариев», - прокомментировал вердикт Балуев.

Его адвокат Артем Никитин добавил, что огласили только вводную часть приговора. По словам юриста, сторона защиты изначально пыталась убедить суд в невиновности Балуева.

«В прениях мы доказывали это. Обращали внимание, что к уголовной ответственности было привлечено заведомо невиновное лицо. В процессе привлекали внимание, что за 18 лет жизни Монахова ему никогда не диагностировали психические расстройства личности, на учете он не стоял. Государственный врач в военкомате за месяц до визита к Балуеву также не выявил у него эту симптоматику», - подчеркнул он.

В октябре 2020 года 18-летний Даниил Монахов открыл стрельбу по прохожим в селе Большеорловское в городском округе Бор Нижегородской области, а после этого покончил с собой. В результате погибли четыре человека , в том числе бабушка стрелка - она пыталась остановить внука. Еще два человека получили ранения.

Следствие установило, что молодой человек приобрел оружие законным путем, когда получил справку, дающую право на владение огнестрелом, хотя в колледже состоял на учете.

Посмертная экспертиза признала студента вменяемым, но обнаружила, что у него было пограничное эмоционально неустойчивое расстройство личности. Следствие посчитало, что психиатр Балуев обязан был выявить это при медосмотре. Врач вменяемую вину не признал.

Суд Оружие
21 октября 2024, 08:45
Расследование дела многодетной матери о торговле детьми продлили на 3 месяца
РИА «Новости»
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Предварительное расследование дела о торговле детьми, главной обвиняемой по которому проходит написавшая явку с повинной многодетная мать Юлия Логинова, продлили на три месяца, то есть до 16 января 2025 года. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС.

В середине октября 12 фигурантов дела частично признали свою вину и стали сотрудничать со следствием. Главная обвиняемая - многолетняя мать Юлия Логинова - ранее написала явку с повинной.

Расследование дела начали в декабре 2023 года, когда полиция раскрыла преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.

По данным следствия, злоумышленники под видом сотрудников благотворительных фондов находили в Сети беременных женщин в сложном положении и предлагали помощь в получении справки на аборт, а в дальнейшем убеждали оставить ребенка.

Особую сложность расследования этого дела, по данным агентства, объясняют большим объемом следственных действий, длительностью судебных экспертиз и сбором материала о личностях обвиняемых.

Суд Дети Москва

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