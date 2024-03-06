06 марта 2024, 17:54

Жена убитого в Челябинске бойца СВО Никитина не согласилась с приговором суда

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Вдова участника СВО Максима Никитина, погибшего от рук бойца ММА Рустама Байжуменова в Челябинске, не согласилась с приговором убийце. За совершение преступления спортсмен получил всего лишь полтора года ограничения свободы. В интервью «360» Марина назвала решение суда слишком мягким.

«Нет, не согласна. Завтра буду разговаривать с адвокатом», - ответила она на вопрос о том, согласна ли с приговором.

Убийство произошло в сентябре прошлого года. Как сообщило издание News.ru , ветеран боевых действий Никитин вступился за свою одноклассницу, которую Байжуменов таскал за волосы. Началась перепалка, в результате полученных травм участник СВО скончался в больнице.

Однако супруга военного опровергла эту информацию. По ее совам, муж не заступался за девушку, это была другая история.

«На улице около бара Максима ударил Байжуменов. Максим упал, потерял сознание, больше в себя не пришел. <…> Максим вообще там общался со своим другом - познакомился с человеком тоже военным, кто был на СВО. Ну и Байжуменову показалось, что они конфликтуют, он отталкивал Максима от второго парня. Позже он его ударил», - поделилась Марина.

Убийца супруга и его родные с Мариной не связывались: не приносили извинений и не предлагали компенсацию.

Ранее четверых девятиклассников в Уссурийске арестовали за ограбление и избиение участника спецоперации. Школьники под предлогом несуществующей задолженности ворвались в квартиру мужчины и напали на него. Свое преступление подростки засняли на видео.

Убийства Суд Адвокаты Военные Приговоры
06 марта 2024, 18:26
Проявили бдительность. Сотрудники Ozon помогли поймать подозреваемую в сбыте наркотиков
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители задержали подозреваемую в сбыте запрещенных веществ с помощью маркетплейса. В пресс-службе Ozon «360» подтвердили, что сотрудники склада обнаружили подозрительное вещество в коробках.

«Благодаря бдительности сотрудников подозрительное вещество обнаружили в посылке продавца сразу в момент ее прибытия на склад. Отдельно отметим, что продавец никогда не работал на нашем складе. Стандартная процедура контроля качества позволила быстро обнаружить подмену товара», - рассказала собеседница «360».

После того как служба безопасности маркетплейса нашла запрещенное вещество , поставку сразу же отследили и заблокировали во всех регионах, куда продавец собирался ее отправить, и не допустили товар в продажу. Кроме того, Ozon оперативно связался с правоохранителями.

В результате подозреваемую удалось установить и задержать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии полиции, петербурженка создала свой онлайн-магазин наркотиков в теневом сегменте Сети и распространяла вещества с помощью маркетплейса. Полиция изъяла на сортировочном складе 123 коробки с запрещенными средствами, готовые к отправке в Казань, Москву, Псков и Краснодар.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах. Жительница Петербурга находится под домашним арестом.

Наркотики Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Маркетплейсы
06 марта 2024, 16:54
СК возбудил уголовное дело после проверки семьи раненой девочки в Пушкино
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи проверяют семью, в которой мать ранила ножом 10-летню дочь. В отношении жительницы города Пушкино возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В результате нападения матери девочка получила ранение ноги. Криминалисты и следователи проводят опросы по этому делу и собирают материал о семье пострадавшей школьницы.

«Расследование продолжается», - указали в пресс-службе.

По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с ребенком и кинула в школьницу кухонный нож.

Одна из соседок рассказала «360», что девочку воспитывают ее мама и бабушка , которые часто выпивают. У пострадавшей школьницы также есть старший брат, оба ребенка хорошо учатся и выглядят ухоженными, добавила жительница дома.

Уголовное дело Дети Семья Пушкино
06 марта 2024, 11:36
Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в Ленобласти
РИА «Новости»
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Правоохранители установили возможных фигурантов дела о двойном убийстве мужчины и женщины в городе Всеволожске в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Тела жителя Всеволожска и неизвестной женщины нашли в подвале дома на улице Плоткина. Трупы обнаружил сантехник, проводивший коммунальные работы в здании.

«На теле погибшего имелись следы побоев, у женщины эксперты насчитали не менее семи ножевых ран», - указали в пресс-службе.

В двойном убийстве подозревают мужчину и женщину без определенного места жительства. Полиция выяснила, что в последний раз подвал, где нашли тела, открывали 28 февраля.

По версии следствия, на пару напали во время распития алкоголя. Правоохранители задержали двух подозреваемых: 36-летнего жителя Всеволожска и бездомную женщину. Задержанные признались, что поссорились с погибшими, после чего мужчину избили до смерти, а его знакомую несколько раз ударили ножом.

Ранее полиция нашла в деревне Покровка Куюргазинского района Башкирии сатаниста, которого подозревают в убийстве пенсионера. По информации источника «360», мужчина съел сердце убитого.

Убийства Ленинградская область МВД РФ Полиция
06 марта 2024, 08:30
Банду лжегазовщиков накрыли в Подмосковье
Пресс-служба МВД
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В Подмосковье злоумышленники под видом работников газовой службы навязывали жителям замену оборудования и, получив деньги, исчезали. Полиция задержала 15 подозреваемых в мошенничестве, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

«Они убеждали жильцов в необходимости замены оборудования якобы в рамках государственной программы. Введенные в заблуждение граждане соглашались, несмотря на завышенные цены. Получив деньги, лжегазовщики скрывались», - сообщила она.

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России «Мошенничество». Расследованием занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области. Задержали 15 человек. Во время обысков у них нашли спецодежду, договоры с клиентами, печати, котлы, счетчики и другие улики. Изъятое показали на видео.

Комплекс городского хозяйства Москвы объяснил, как отличить настоящего сотрудника газовой службы от афериста. Газовщики приходят с проверкой строго по графику, в специальной темно-синей форме и без напарников.

ЖКХ МВД РФ Газ Мошенничество Полиция

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