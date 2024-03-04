04 марта 2024, 11:35

Уроженца Таджикистана осудили за убийство юной возлюбленной в Новосибирске

РИА «Новости»
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Обвиняемого в истязании и убийстве 17-летней школьницы в Новосибирске приговорили к 15,5 года в колонии строгого режима. Сообщение опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции области в соцсети «ВКонтакте».

Приговор огласили 4 марта в Советском районном суде Новосибирска. Уроженцу Таджикистана вменили угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК РФ), истязание (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ) и половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (часть 1 статьи 134 УК РФ). На момент преступления девушке еще не исполнилось 16. Мужчину признали виновным и отправили в колонию. Кроме того, с него взыскали материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей и компенсацию морального вреда на 2,5 миллиона рублей. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевших.

Приговор пока не вступил в силу.

Мужчина познакомился со школьницей в 2020 году, после того, как он отбыл срок. Они жили в соседних домах. По его словам, пара планировала свадьбу.

Однако летом 2022 года во время ссоры 27-летний возлюбленный напал на девушку с ножом.

Она скончалась на месте.

Убийства Суд Приговоры
04 марта 2024, 11:02
Петербуржца госпитализировали после пьяной драки на автомобильном перекрестке
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В Санкт-Петербурге пятеро мужчин подрались после посиделок в пивной. Одного из участников потасовки госпитализировали, остальных доставили в отдел полиции, сообщило Главное управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

Полицию вызвали в Красное Село вечером 3 марта. Возле дома по проспекту Ленина, 59 сцепились пять пьяных мужчин. Драка завязалась после выхода из пивной и продолжилась на автомобильном перекрестке. Мужчины толкали и били друг друга, с одного из участников стычки сняли куртку и оставили его с голым торсом.

Четверых нарушителей увезли в отдел полиции. Пятого, 43-летнего мужчину, госпитализировали. Правоохранители начали проверку.

«На данный момент телефонограмм из медучреждения в полицию не поступало», - сообщила пресс-служба.

На парковке у торгового центра в Ногинске убили мужчину. «360» показал видео с места драки.

Драки Санкт-Петербург Полиция
03 марта 2024, 20:33
СК возбудил дело после нападений на силовиков в Ингушетии
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 2 марта силовики проводили розыск участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия. При попытке осмотреть расположенную в Карабулаке квартиру правоохранителям оказали вооруженное сопротивление.

«В ходе завязавшегося боестолкновения нейтрализовали шестерых вооруженных лиц», - отметили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ингушетия Уголовное дело СК РФ
03 марта 2024, 19:03
Бывший боец «Вагнера» изнасиловал девушку и сжег машину
РИА «Новости»
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Бывший боец частной военной компании «Вагнер» в Кирове изнасиловал девушку, а затем сжег чужой автомобиль, чтобы замести следы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, в ночь на 24 февраля мужчина завел 22-летнюю девушку в гаражи в Гирсовском переулке, где пересадил в чужую припаркованную машину и надругался над ней.

В какой-то момент жертва насильника сумела от него отбиться и сбежать, а вагнеровец отогнал авто и поджег, чтобы замести следы.

Правоохранители установили личность мужчины и установили владельца автомобиля, который оценил причиненный ущерб в 200 тысяч рублей. Против фигуранта завели дело по статье «Изнасилование».

По данным Baza, в 2013 году экс-военный отбывал наказание за изнасилование, а в 2019-м - за убийство. После этого он отправился на СВО в составе ЧВК, отработал контракт и вышел на свободу.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» обокрал пенсионерку в Тюмени.

Уголовное дело Военные Изнасилования
03 марта 2024, 13:35
Появились кадры с КТО по ликвидации приверженцев ИГИЛ в Ингушетии
РИА «Новости»
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Национальный антитеррористический комитет показал видео проведения контртеррористической операции в Карабулаке. Кадры опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости».

Все преступники были приверженцами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Также установлено, что они причастны к серии преступлений, среди которых - нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.

Во время операции по ликвидации преступников силовики заблокировали банду в одном из многоквартирных домов. Среди правоохранителей в ходе КТО никто не пострадал.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.

Утром 3 марта стало известно, что спецназ ФСБ ликвидировал шесть боевиков. По данным НАК, главарь банды и еще два бандита находились в федеральном розыске.

В настоящее время режим КТО в Карабулаке сняли. Он действовал с вечера 2 марта на части города.

Ингушетия Терроризм

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