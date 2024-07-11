Студента из Биробиджана отправили на пять лет в колонию за сотрудничество с СБУ

Террористы, захватившие заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на Дону, надеялись, что силовики выполнят их требования. Об этом в интервью 360.ru рассказал главный муфтий Ростовской области, руководитель Главного Духовного управления мусульман Ростовской области имам Ахмед Абусупьянов, который вел переговоры со злоумышленниками.

Не было ни капли страха Имам рассказал, что узнал о захвате заложников рано утром. Это был день, когда мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Священнику позвонили по телефону с просьбой провести переговоры с террористами, и он дал свое согласие.

«У меня не было ни капли страха, раздумий, я просто сказал твердо: „Да“. Моя обязанность, долг перед Господом Богом - оказывать помощь людям. Поэтому я дал согласие», - рассказал муфтий.

По его словам, он испытывал негодование и злость к людям, которые взяли заложников. Несмотря на рекомендации сотрудников безопасности держаться на расстоянии от террористов, Абусупьянов подошел к ним на близкое расстояние.

«Я подошел к ним на расстояние трех-четырех метров. Они вышли втроем <…> с одним из заложников. Это [был] подполковник (начальник оперативного управления подполковник Александр Богма - прим. ред.). Я сказал в первую очередь: „Ас-саляму алейкум“. Именно вот так, и больше ничего. Один из них мне ответил [на приветствие]. Я сказал: „Вы знаете, какой сегодня день? Что вы творите сегодня? Это что такое?“ Это был день жертвоприношения - Курбан-байрам», - пояснил имам.

Он спросил у террористов, знают ли они его, кто-то из них кивнул головой.

«Я с 2010-го года хожу по колониям, по тюрьмам Ростовской области, проповедую, призываю мусульман. Поэтому мое имя там известно», - уточнил Абусупьянов.

Террористы не собирались отпускать заложников Он также рассказал, что террористы разделились на две группы. Трое подошли к нему, а трое других остались позади.

«Они высунулись из калитки, и один крикнул: „Не слушайтесь его, он „фээсбэшный“ имам, они все работают на ФСБ и служат <…> дьяволу», - передал реплику одного из бандитов собеседник 360.ru.

«Если то, что ты сказал сейчас, есть истина перед Аллахом, да возвеличит тебя Аллах. Но если это есть ложь, да унизит тебя Аллах <…> Я пришел сюда как имам, как муфтий, чтобы говорить от себя самого, чтобы спасти вас от вас самих себя», - ответил имам террористу.

Когда он это сказал, террористы, по его словам, немного растерялись.

При этом, по утверждению муфтия, злоумышленники не собирались отпускать заложников и поставили себе цель покинуть СИЗО любой ценой. У них были приготовлены сумки, личные вещи. Та группа, которая находилась на расстоянии стала звать тех, с кем разговаривал имам. Они требовали оружие и машину.

«Они были настолько наивны, думая, что им дадут машину и их выпустят. <…> И потом они сообщат, где они высадили заложников, [а сами] куда-то уйдут», - рассказал муфтий.

Также он сказал, что террористы ему не угрожали.

«У меня была уверенность. Я полагался на Господа Бога <…> Когда я подхожу к человеку и в глаза ему говорю, тот человек должен понимать, что я говорю от себя, от души, искренне, а не из-за забора, не прикрываясь им. Вот я поэтому и пошел. У меня не было ни капли страха. Хвала Всевышнему. Он меня уберег и внушил мне эту уверенность», - поделился Абусупьянов.

Держался как мужчина С заложниками имам не общался. Но он видел, что оказавшийся в заложниках подполковник вел себя достойно, мужественно. В его глазах не было страха. Он понимал, в какой ситуации оказался, и что не может ничего сделать.

«Он (Богма - прим. ред.) держался как мужчина», - подчеркнул Абусупьянов.

На головах террористов были повязки, но вид этих людей скорее напоминал рокеров, не имеющих отношения к исламу. Откуда они взяли эту атрибутику - банданы и флаг - имам затруднился ответить.