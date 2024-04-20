СК потребовал арестовать родственников подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине
Представители СК РФ потребовали арестовать двух родственников подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Речь идет о дяде и брате 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве: Аббасове Бахтияре Иса Оглы и Аббасове Низами Иса Оглы.
Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд города Москвы.
Трагедия произошла 17 апреля. Уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель сделал водителю замечание, а тот набросился на него. Мужчину избили и ранили ножом в живот, пострадавший скончался.