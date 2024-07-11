11 июля 2024, 02:12

Сестру реставратора посадят на 4,5 года за хищение при реконструкции башен Кремля

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Сестра генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксана Орынчук получила 4,5 года колонии за хищение более 70 миллионов рублей, которые выделили на реставрацию башен Московского Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Тверской суд Москвы.

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Орынчук Оксана Кузьминична признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ», - заявил собеседник агентства.

Женщину приговорили к сроку в 4,5 года в колонии общего режима. До этого она находилась под запретом определенных действий, и ее взяли под стражу в зале сразу после оглашения приговора.

Ранее по этому же делу осудили брата подсудимой Ивана Орынчука. Мужчина заключил досудебное соглашение, поэтому его дело выделили в отдельное производство.

Ранее городской суд в Таганроге приговорил гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского к четырем годам лишения свободы за хищение более 420 миллионов рублей, которые принадлежали Минобороны России. Мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Масленский во всем признался следователям. В итоге ему на год запретили заниматься управленческой деятельностью.

Хищения Кремль Суд Деньги
10 июля 2024, 22:03
Не собирались отпускать заложников.  Имам — о переговорах с террористами в ростовском СИЗО
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Террористы, захватившие заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на Дону, надеялись, что силовики выполнят их требования. Об этом в интервью 360.ru рассказал главный муфтий Ростовской области, руководитель Главного Духовного управления мусульман Ростовской области имам Ахмед Абусупьянов, который вел переговоры со злоумышленниками.

Не было ни капли страха Имам рассказал, что узнал о захвате заложников рано утром. Это был день, когда мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Священнику позвонили по телефону с просьбой провести переговоры с террористами, и он дал свое согласие.

«У меня не было ни капли страха, раздумий, я просто сказал твердо: „Да“. Моя обязанность, долг перед Господом Богом - оказывать помощь людям. Поэтому я дал согласие», - рассказал муфтий.

По его словам, он испытывал негодование и злость к людям, которые взяли заложников. Несмотря на рекомендации сотрудников безопасности держаться на расстоянии от террористов, Абусупьянов подошел к ним на близкое расстояние.

«Я подошел к ним на расстояние трех-четырех метров. Они вышли втроем <…> с одним из заложников. Это [был] подполковник (начальник оперативного управления подполковник Александр Богма - прим. ред.). Я сказал в первую очередь: „Ас-саляму алейкум“. Именно вот так, и больше ничего. Один из них мне ответил [на приветствие]. Я сказал: „Вы знаете, какой сегодня день? Что вы творите сегодня? Это что такое?“ Это был день жертвоприношения - Курбан-байрам», - пояснил имам.

Он спросил у террористов, знают ли они его, кто-то из них кивнул головой.

«Я с 2010-го года хожу по колониям, по тюрьмам Ростовской области, проповедую, призываю мусульман. Поэтому мое имя там известно», - уточнил Абусупьянов.

Террористы не собирались отпускать заложников Он также рассказал, что террористы разделились на две группы. Трое подошли к нему, а трое других остались позади.

«Они высунулись из калитки, и один крикнул: „Не слушайтесь его, он „фээсбэшный“ имам, они все работают на ФСБ и служат <…> дьяволу», - передал реплику одного из бандитов собеседник 360.ru.

«Если то, что ты сказал сейчас, есть истина перед Аллахом, да возвеличит тебя Аллах. Но если это есть ложь, да унизит тебя Аллах <…> Я пришел сюда как имам, как муфтий, чтобы говорить от себя самого, чтобы спасти вас от вас самих себя», - ответил имам террористу.

Когда он это сказал, террористы, по его словам, немного растерялись.

При этом, по утверждению муфтия, злоумышленники не собирались отпускать заложников и поставили себе цель покинуть СИЗО любой ценой. У них были приготовлены сумки, личные вещи. Та группа, которая находилась на расстоянии стала звать тех, с кем разговаривал имам. Они требовали оружие и машину.

«Они были настолько наивны, думая, что им дадут машину и их выпустят. <…> И потом они сообщат, где они высадили заложников, [а сами] куда-то уйдут», - рассказал муфтий.

Также он сказал, что террористы ему не угрожали.

«У меня была уверенность. Я полагался на Господа Бога <…> Когда я подхожу к человеку и в глаза ему говорю, тот человек должен понимать, что я говорю от себя, от души, искренне, а не из-за забора, не прикрываясь им. Вот я поэтому и пошел. У меня не было ни капли страха. Хвала Всевышнему. Он меня уберег и внушил мне эту уверенность», - поделился Абусупьянов.

Держался как мужчина С заложниками имам не общался. Но он видел, что оказавшийся в заложниках подполковник вел себя достойно, мужественно. В его глазах не было страха. Он понимал, в какой ситуации оказался, и что не может ничего сделать.

«Он (Богма - прим. ред.) держался как мужчина», - подчеркнул Абусупьянов.

На головах террористов были повязки, но вид этих людей скорее напоминал рокеров, не имеющих отношения к исламу. Откуда они взяли эту атрибутику - банданы и флаг - имам затруднился ответить.

Терроризм Преступления Религия Захват заложников в ростовском СИЗО
10 июля 2024, 14:39
Обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Новицкого оставили под домашним арестом
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Тверской районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу и оставил бизнесмена Евгения Новицкого под домашним арестом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты попросили суд смягчить меру пресечения до запрета определенных действий, так как предприниматель является пенсионером и имеет проблемы со здоровьем. Сам Новицкий свою вину не признал и заявил, что не имеет отношения к каким-либо преступлениям.

По версии следствия, подсудимый спланировал вместе с сообщниками схему для похищения пенсионных резервов и накоплений АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ценных бумаг на бирже. Новицкого обвинили по шести эпизодам.

Суд Мошенничество Аресты
10 июля 2024, 14:19
Ректора Балтийского федерального университета отправили за решетку на два месяца
РИА «Новости»
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Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение об аресте ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова. Об этом сообщил Следственный комитет по Калининградской области.

В отношении ректора БФУ имени Канта и его заместителя Елены Мялкиной возбудили уголовное дело. Александр Федоров пробудет в следственном изоляторе до 8 сентября 2024 года.

«Они (Федоров и Мялкина - прим. ред.) подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», - отметили в СК.

По версии следствия, подозреваемый издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а его заместитель забирала деньги обратно. Используя незаконную схему, они присвоили себе 18 миллионов рублей.

Александра Федорова арестовали 9 июля. По предварительной информации, он получил взятку в размере 700 тысяч рублей.

Вузы Аресты Калининград
10 июля 2024, 11:12
Режиссер Беркович выступила с первым заявлением после приговора
РИА «Новости»
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Несмотря на тюремный срок, жизнь не закончилась, заявила осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович*. Об этом сообщил РБК.

Режиссер впервые прокомментировала свой приговор и отметила, что будет бороться дальше.

«Тюрьма - не могила, срок - не резина», - подчеркнула Беркович*.

Она также выразила надежду на сокращение срока тюремного заключения.

«За 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше», - добавила фигурантка уголовного дела.

Драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Беркович* приговорили к шести годам тюремного заключения. Их арестовали из-за скандальной постановки «Финист Ясный Сокол», в которой содержались признаки оправдания терроризма.

В пьесе рассказывалась история женщин, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама. Суд установил, что спектакль оправдывал идеологию группировки «Исламское государство»**.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

Суд Режиссер Тюрьмы Приговоры

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