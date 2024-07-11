Прокурор попросил исправительные работы обвиняемому по делу журналистки Бабаевой

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Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для выжившего захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону Даниила Камнева по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Камнев признался, что принимал участие в подготовке этого теракта, и в полном объеме признал вину.

В общей сложности ему предъявили обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса. Сейчас Камнев находится в СИЗО № 2 в Таганроге.

«Камнева прошу признать виновным <…>, окончательно назначить 28 лет лишения свободы», - сказал прокурор в ходе прений.

Подсудимый участвовал в захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, произошедшем в ночь на 16 июня. При штурме его тяжело ранили в голову , однако он выжил.

По данным гособвинителя, Камнев с женой готовили взрыв в здании ОМВД по Кисловодску весной 2021 года, но их задержали.