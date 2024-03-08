Прокуратура потребовала ужесточить наказание мужчинам, снявшим скальп с юноши в Электростали

«В связи с мягкостью назначенного <…> наказания государственным обвинителем прокуратуры города Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», - заявили в прокуратуре.

Преступление произошло 9 июля 2023 года в подмосковном городе Электросталь. Юноша попросил у прохожих закурить, завязался конфликт, в результате которого двое мужчин обездвижили парня и срезали у него с головы ирокез вместе с кожей. Юноша попал в больницу в состоянии шока. Нападавших задержали: одного - в Подмосковье, второго - в Калужской области.

В феврале 2024 года городской суд Электростали приговорил обвиняемых к 3,5 года колонии общего режима и выплате компенсации в размере 750 тысяч рублей.