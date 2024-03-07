Подозревают всю деревню. Школьница под Псковом умерла при загадочных обстоятельствах

Ушла и не вернулась Несовершеннолетняя жила с дедушкой и со своими братьями. Мать ребенка работала в Пскове и иногда приезжала в деревню. Девочка пропала днем 1 января - ушла гулять и не вернулась. К вечеру родные забили тревогу и стали везде искать пропавшую.

Результатов поиски не принесли, семья обратилась в правоохранительные органы. Уже утром следующего дня к поисково-спасательным мероприятиям подключились волонтеры.

Через деревню протекает река Полонка, в то время она еще не полностью замерзла. Полицейские предположили, что ребенок мог утонуть. В итоге команда поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вместе с добровольцами начала искать улики.

«Мы задействовали все, что было можно: мотобуры, бензопилы, подводные камеры и дрон, беспилотник, гидроакустический прибор с круговым сканированием», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Розовая куртка в Полонке Однако в реке тела девочки не нашли. Спасатели также проверили заброшенные постройки и окрестности деревни. На пропавшей был ярко-розовый пуховик, который можно было легко заметить на белом снегу.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство малолетнего». Полицейские опрашивали местных жителей, в первую очередь ранее судимых, а потом переключились на остальных мужчин.

В итоге яркую куртку нашли в реке, а 25 февраля обнаружили труп пропавшей, присыпанный снегом. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и ждут результатов.

Жители деревни предполагают, что девочку убили. До начала января снега почти не было, а также волонтеры несколько раз обыскивали ту местность, где позже нашли тело пропавшей.

Новые подозреваемые В Следственном комитете заказали генетические экспертизы. Вероятно, на теле или одежде оказался неизвестный генотип.

«В связи с последними обстоятельствами в Полоное сегодня у мужчин - сотрудников райпо брали ДНК-тесты. Получается, что мы стали подозреваемыми», - рассказали в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Похороны девочки состоялись 2 марта. Правоохранители продолжают расследовать дело, оно на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Если ребенка действительно убили, то виновнику может грозить пожизненный срок заключения под стражу.

Ранее пятилетнюю девочку нашли мертвой в лесу в Новосибирской области. По предварительным данным, ребенка убили.