04 марта 2024, 19:33

Обвиняемого в покушении на убийство женщины в Видном отправили под стражу

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Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в покушении на убийство женщины в Видном. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Мужчина не менее трех раз ударил ножом свою знакомую прямо возле кафе на Советском проезде. Конфликт произошел из-за того, что женщина оскорбила супругу обвиняемого. Потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сообщили следователи.

Нападавшим оказался гражданин Узбекистана. Пострадавшая находится на стационарном лечении.

Ранее жительница Тюменской области напала с ножом на своего супруга, когда тот набросился на нее и начал душить. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Убийства Суд Женщины Видное
04 марта 2024, 18:15
Задержанного с наркотиками актера из «Ранеток» отпустили под обязательство о явке
РИА «Новости»
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Известного актера из сериалов «Ранетки» и «Папиных дочек» Юрия Яковлева, задержанного накануне с мефедроном столичного полицейскими, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Актер утверждал, что наркотик не его, что он просто случайно оказался рядом с местом закладки. Ранее он рассказал «360», что ничего не знает о том, как в сугробе оказалось запрещенное вещество.

Если вину Яковлева докажут, то ему может грозить до трех лет лишения свободы.

По информации СМИ, сотрудники полиции , патрулируя московский район Ясенево 22 февраля, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб.

Ранее участника проекта «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве. Около трех часов ночи полицейские остановили для проверки документов такси, в котором ехал вокалист Виктор Борисов. Правоохранители отметили, что он заметно нервничал.

Наркотики Полиция Актеры
04 марта 2024, 17:09
Звезду шоу «Ты супер!» задержали с группой мошенников
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге участницу вокального шоу «Ты супер!» Арину Шеболдасову задержали с группой лиц, обвиняемых в мошенничестве. Предположительно, преступники связаны с фиктивной продажей элитной детской мебели. Они собирали данные клиентов и оформляли на них кредиты, сообщило издание «78».

По информации СМИ, под видом компании по производству и продаже детских кроватей мошенники собирали паспортные данные у «клиентов» в группе «Слип Кидс» в соцсетях. Полученные сведения они использовали для последующего оформления кредитов.

Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом одним из пострадавших выступил ОТП-Банк, в котором аферисты оформляли займы. Певица Арина Шеболдасова проходит по делу как свидетель.

Ранее Сергей Безруков рассказал, как чуть не стал жертвой мошенников. По его словам, аферисты прислали ему голосовое сообщение якобы от его коллеги Константина Хабенского с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Соцсети Мошенничество Кредиты
04 марта 2024, 17:05
Экс-владельца банка «Югра» приговорили к 9 годам колонии по делу о растрате
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, которого обвиняли в растрате. Мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщил РБК.

Соучастников хищений также приговорили к лишению свободы. Экс-президента «Югры» Алексея Нефедова осудили на 8,5 года общего режима, а бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева и экс-директора московского филиала Нину Чернову - к восьми и шести годам колонии соответственно.

Суд также решил взыскать с фигурантов уголовного дела более 17,3 миллиарда рублей в счет погашения ущерба вкладчикам банка.

Ранее сторона обвинения запросила у суда девять лет и 10 месяцев колонии для Хотина по делу о растрате, а также штраф в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, подсудимый вместе с соучастниками выдавал заведомо невозвратные кредиты и похищал деньги.

Уголовное дело Банки Суд Преступления Москва
04 марта 2024, 14:38
Мошенники обманули основательницу бренда Planta Rosa на миллион рублей
РИА «Новости»
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В Москве мошенники обманули Евгению Павлин — актрису, модель и дизайнера, а также основательницу известного бренда Planta Rosa. Аферисты лишили ее миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

В Москве мошенники обманули Евгению Павлин - актрису, модель и дизайнера, а также основательницу известного бренда Planta Rosa. Аферисты лишили ее миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

Евгения Павлин, известная в мире моды и кинематографа, владелица собственного магазина на Малой Ордынке стала жертвой аферистов. Недавно она сообщила в полицию о мошенничестве.

По ее словам, прошлым летом она оплатила три счета на общую сумму свыше миллиона рублей. Однако обещанные услуги Павлин так и не оказали.

Ранее актриса Валерия Ланская тоже стала жертвой мошенников. Они взломали ее Telegram и начали с помощью искусственного интеллекта рассылать голосовые сообщения ее знакомым, прося денег в долг. Аферисты требовали от знакомых знаменитости от 30 до 70 тысяч рублей. На развод едва не попался знаменитый фигурист Алексей Ягудин.

Мода Мошенничество Полиция Москва

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