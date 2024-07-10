Не было ни капли страха Имам рассказал, что узнал о захвате заложников рано утром. Это был день, когда мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Священнику позвонили по телефону с просьбой провести переговоры с террористами, и он дал свое согласие.

«У меня не было ни капли страха, раздумий, я просто сказал твердо: „Да“. Моя обязанность, долг перед Господом Богом - оказывать помощь людям. Поэтому я дал согласие», - рассказал муфтий.

По его словам, он испытывал негодование и злость к людям, которые взяли заложников. Несмотря на рекомендации сотрудников безопасности держаться на расстоянии от террористов, Абусупьянов подошел к ним на близкое расстояние.

«Я подошел к ним на расстояние трех-четырех метров. Они вышли втроем <…> с одним из заложников. Это [был] подполковник (начальник оперативного управления подполковник Александр Богма - прим. ред.). Я сказал в первую очередь: „Ас-саляму алейкум“. Именно вот так, и больше ничего. Один из них мне ответил [на приветствие]. Я сказал: „Вы знаете, какой сегодня день? Что вы творите сегодня? Это что такое?“ Это был день жертвоприношения - Курбан-байрам», - пояснил имам.

Он спросил у террористов, знают ли они его, кто-то из них кивнул головой.

«Я с 2010-го года хожу по колониям, по тюрьмам Ростовской области, проповедую, призываю мусульман. Поэтому мое имя там известно», - уточнил Абусупьянов.

Террористы не собирались отпускать заложников Он также рассказал, что террористы разделились на две группы. Трое подошли к нему, а трое других остались позади.

«Они высунулись из калитки, и один крикнул: „Не слушайтесь его, он „фээсбэшный“ имам, они все работают на ФСБ и служат <…> дьяволу», - передал реплику одного из бандитов собеседник 360.ru.

«Если то, что ты сказал сейчас, есть истина перед Аллахом, да возвеличит тебя Аллах. Но если это есть ложь, да унизит тебя Аллах <…> Я пришел сюда как имам, как муфтий, чтобы говорить от себя самого, чтобы спасти вас от вас самих себя», - ответил имам террористу.

Когда он это сказал, террористы, по его словам, немного растерялись.

При этом, по утверждению муфтия, злоумышленники не собирались отпускать заложников и поставили себе цель покинуть СИЗО любой ценой. У них были приготовлены сумки, личные вещи. Та группа, которая находилась на расстоянии стала звать тех, с кем разговаривал имам. Они требовали оружие и машину.

«Они были настолько наивны, думая, что им дадут машину и их выпустят. <…> И потом они сообщат, где они высадили заложников, [а сами] куда-то уйдут», - рассказал муфтий.

Также он сказал, что террористы ему не угрожали.

«У меня была уверенность. Я полагался на Господа Бога <…> Когда я подхожу к человеку и в глаза ему говорю, тот человек должен понимать, что я говорю от себя, от души, искренне, а не из-за забора, не прикрываясь им. Вот я поэтому и пошел. У меня не было ни капли страха. Хвала Всевышнему. Он меня уберег и внушил мне эту уверенность», - поделился Абусупьянов.

Держался как мужчина С заложниками имам не общался. Но он видел, что оказавшийся в заложниках подполковник вел себя достойно, мужественно. В его глазах не было страха. Он понимал, в какой ситуации оказался, и что не может ничего сделать.

«Он (Богма - прим. ред.) держался как мужчина», - подчеркнул Абусупьянов.

На головах террористов были повязки, но вид этих людей скорее напоминал рокеров, не имеющих отношения к исламу. Откуда они взяли эту атрибутику - банданы и флаг - имам затруднился ответить.