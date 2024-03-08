Калининградца приговорили к почти 25 годам колонии за многолетнее насилие над детьми

Подсудимый с 2009 по 2021 годы насиловал падчерицу, которой на момент первого преступления было шесть лет. Также насилию подвергались собственные дети мужчины. Обвиняемый снимал происходящее на камеру и записывал в личном дневнике.

Мужчину признали виновным и приговорили к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а после этого срока - один год и девять месяцев ограничения в свободе. В колонии заключенного будет наблюдать врач-психиатр. Суд взыскал по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого пострадавшего.

В конце февраля в Тюмени осудили мужчину , который надругался над двоюродной сестрой. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.