Гражданина Узбекистана заподозрили в покушении на убийство знакомой в Видном

В отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый ранил знакомую ножом в область головы и туловища после того, как женщина оскорбила его супругу.

Потерпевшей оказали медицинскую помощь, она находится на стационарном лечении. Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее суд приговорил жительницу Тюменской области к двум годам лишения свободы условно. Обвиняемая уже имела судимость, но по месту жительства ее охарактеризовали положительно. Женщина ударила ножом своего мужа, когда тот в нетрезвом состоянии набросился на нее и начал душить. Несмотря на удар в живот, мужчина выжил, его доставили в медицинское учреждение.