20 апреля 2024, 19:13

Экс-кандидат в депутаты Тверской думы признался в соцсетях в убийстве супруги

РИА «Новости»
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Бывший кандидат в депутаты Думы Твери Николай Никольский рассказал, что убил свою 36-летнюю жену. Он опубликовал сообщение об этом в соцсети «ВКонтакте» и попросил позаботиться о его дочери.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание», - написал мужчина, добавив, что примет свою участь «с гордо поднятой головой».

Он посчитал свой поступок правильным решением, а поведение супруги - предательством. Мужчина оскорбил покойную, назвав ее «лживой тварью».

«Пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», - написал Никольский.

Он также попросил знакомых позаботиться о его ребенке.

«Обращаюсь ко всем с единственной просьбой - сберегите дочку… Она - мой последний стимул жить», - заключил экс-кандидат в депутаты.

Ранее житель Ставрополя убил свою супругу и двух дочерей. Тесть нашел тела родственников в запертой квартире. По версии следствия, после совершения преступления ставрополец свел счеты с жизнью.

Убийства ВКонтакте Соцсети Депутаты
20 апреля 2024, 16:10
Появились кадры с места расстрела предпринимателя в Балашихе
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи и криминалисты продолжают работать в Балашихе, где злоумышленник убил предпринимателя. Кадры с места случившегося появились в распоряжении «360».

Следственный комитет на видео показал орудие убийства и место преступления. На кадрах видно, что специалисты проводят экспертизу у подъезда многоэтажного жилого дома. СК также показал на видео пистолет, из которого стреляли в 60-летнего мужчину.

Тело предпринимателя обнаружили в Балашихе утром 20 апреля.

Убитый являлся владельцем круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Местные Telegram-каналы предположили, что преступник подкараулил мужчину у его дома и застрелил в упор из пистолета.

По факту его убийства возбудили уголовное дело.

Прокуратура опубликовала фотографии с оружием, гильзами и местом преступления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.


Уголовное дело Убийства Преступления Видео Оружие Балашиха
20 апреля 2024, 15:43
Избивших прохожего московских подростков отправили в изолятор
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В Москве арестовали троих подростков за нападение на мужчину. Они проходят по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, молодые люди около подземного перехода и автобусной остановки «Метро Фонвизинская» встретили случайного прохожего. Напав не него, подростки, понимая, что совершают преступление, жестоко избили незнакомца.

В Останкинском районном суде Москвы удовлетворили требование следствия арестовать троих подозреваемых до 18 июня этого года.

Ранее в Волгограде толпа подростков избила в автобусе мужчину за то, что ему не понравилось их поведение. Пассажир сделал замечание молодым людям, в ответ на это они нанесли ему множественные травмы.

Аресты Избиения Москва
20 апреля 2024, 14:21
Обвиняемого в убийстве матери и бабушки в Москве взяли под стражу
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Суд заключил под стражу 33-летнего обвиняемого в убийстве матери и бабушки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Утром 20 апреля в Балашихе расстреляли владельца круглосуточного магазина. Тело 60-летнего предпринимателя нашли возле многоэтажки. По факту убийства возбудили уголовное дело. СМИ писали, что мужчину подкараулили и расстреляли в упор.

Мужчине вменили убийство двух лиц (часть 2 статьи 105 УК России). Максимальная санкция - 20 лет лишения свободы.

«Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - отмечается в сообщении.

Преступление произошло 17 апреля в квартире жилого дома на улице Тайнинской. По предварительным данным, злоумышленник набросился на членов семьи с ножом. Он нанес матери и бабушке несовместимые с жизнью травмы из личной неприязни.

Суд учел позицию Бабушкинской межрайонной прокуратуры.

Уголовное дело Убийства Суд Прокуратура РФ Москва
20 апреля 2024, 13:47
Аферисты обманули москвичку на 16 миллионов рублей, убедив продлить договор связи
Freepik
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В Москве 79-летняя жительница попалась на уловки мошенников и лишилась 16 миллионов рублей. Женщину уговорили продлить договор сотовой связи, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пенсионерке позвонил незнакомец, представившись сотрудником сотового оператора и сообщил о необходимости продлить договор на обслуживание.

Поверив, женщина по указке афериста скачала мобильное приложение на телефон. Затем лжеоператор запросил коды доступа к личному кабинету. После этого со счетов пенсионерки пропали 16,1 миллиона рублей. Она обнаружила, что с ее телефона кто-то сделал несколько переводов.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

На днях по аналогичной схеме обманули российского телеведущего Павла Любимцева. В результате он потерял 297 тысяч рублей.

Пенсионеры Мошенничество Москва

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