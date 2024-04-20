Экс-кандидат в депутаты Тверской думы признался в соцсетях в убийстве супруги

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«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание», - написал мужчина, добавив, что примет свою участь «с гордо поднятой головой».

Он посчитал свой поступок правильным решением, а поведение супруги - предательством. Мужчина оскорбил покойную, назвав ее «лживой тварью».

«Пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», - написал Никольский.

Он также попросил знакомых позаботиться о его ребенке.

«Обращаюсь ко всем с единственной просьбой - сберегите дочку… Она - мой последний стимул жить», - заключил экс-кандидат в депутаты.

Ранее житель Ставрополя убил свою супругу и двух дочерей. Тесть нашел тела родственников в запертой квартире. По версии следствия, после совершения преступления ставрополец свел счеты с жизнью.