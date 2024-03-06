06 марта 2024, 22:54

«Упырь» против Abrams. Россия нашла дешевый способ уничтожать дорогую технику Запада

Пресс-служба Минобороны
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Вооруженные силы России уничтожают дорогостоящие американские танки Abrams при помощи дешевых дронов «Упырь». Об этом написала газета Asia Times.

Издание напомнило, что за последнюю неделю российские войска уничтожили три танка Abrams. Последний подбили 4 марта противотанковой ракетой.

«Первые два были сбиты дешевыми российскими беспилотниками. <…> Беспилотник стоит около 500 долларов. <…> Стоимость танка Abrams составляет более 10 миллионов долларов», - подсчитало издание.

«Упыри» изготавливают из пластика, а некоторые детали печатают на 3-D принтере.

Из переброшенных на Авдеевское направление пяти танков Abrams три уже уничтожены, Запад переоценил свою технику. Российская армия научилась справляться с такими вызовами, отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Беспилотники Россия НАТО Армия Танки
04 марта 2024, 23:06
Путин присвоил звание «гвардейская» 17-й артбригаде и 29-й общевойсковой армии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейская» 17-й артиллерийской бригаде большой мощности и 29-й общевойсковой армии. Указы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества <…> присвоить 29-й общевойсковой армии звание „гвардейская“», - сказано в одном из указов.

В октябре прошлого года звание «гвардейский» присвоили 32-му инженерно-саперному полку и 119-я ракетной бригаде. Также название «гвардейская» получили три подразделения - 16-я отдельная Хинганская радиационной, химической и биозащиты, 35-я Таллинская ордена Красной Звезды и 297-я зенитная ракетная бригады.

Россия Владимир Путин Армия
04 марта 2024, 07:24
Чемезов подтвердил, что «Армата» находится на вооружении российской армии
РИА «Новости»
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Новейший отечественный танк Т-14 «Армата» находится на вооружении армии России. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», - указал он.

В апреле 2023 года информированный источник агентства рассказал, что российская армия начала использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции на Украине. А в первый раз в боевых условиях эту технику опробовали в Сирии.

Издание Military Watch Magazine признало «Армату» самым боеспособным танком в мире. Журналисты назвали Т-14 более совершенным, чем западные аналоги.

Американские эксперты указали на высокий уровень бронезащиты этих танков. Они также отметили хорошую мобильность Т-14 и качественное соотношение мощности и веса.

«Армату» разработали по передовым технологиям. Танки послужили заменой Т-72 и Т-90. Аналогов этой техники нет во всем мире.

Военные Россия Армия Танки
03 марта 2024, 14:57
Число Героев России в Якутии с начала спецоперации выросло до шести человек
РИА «Новости»
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Звание Героя России получил житель Якутии майор Николай Соболев. Он стал шестым жителем региона, удостоенным высшей награды страны с начала проведения спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Айсен Николаев.

Он добавил, что указ о награждении земляка за проявленное мужество на фронте подписал президент России Владимир Путин.

«Шестой якутянин удостоен высшей награды страны за время специальной военной операции! Указом Президента Российской Федерации якутянину - майору Николаю Соболеву присвоено звание Героя Российской Федерации», - написал Николаев.

Глава региона добавил, что офицер окончил школу № 3 в Якутске и занимался в военно-спортивном клубе имени Владислава Фелькера. После окончания среднего учебного заведения юноша связал жизнь с военной службой и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского.

В специальной военной операции майор Соболев принимал участие с самого начала. За свою службу получил два ордена «За мужество» и медаль «За отвагу». Теперь у офицера также есть Звезда Героя.

В конце декабря президент России Владимир Путин после церемонии награждения военнослужащих званиями Героев России приказал предоставить им отпуск.

В ходе общения он узнал, что военные давно не видели родных и добавил, что как Верховный главнокомандующий принял решение, что им необходимо отдохнуть.

Якутия Награды Военные Россия
29 февраля 2024, 16:41
Путин пообещал показать тяжелые баллистические ракеты «Сармат»
Пресс-служба Минобороны
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Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» поступили в войска. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля.

«Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», - пообещал глава государства.

Он также отметил эффективность авиационного комплекса «Кинжал» , который применяют в зоне спецоперации, и комплекса морского базирования «Циркон».

«Нужно работать над тем, чтобы в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии», - пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российские власти готовы вести переговоры с заинтересованными странами.

Военный эксперт Владимир Прохватилов отмечал, что аналогов МБР «Сармат» у западных стран нет.

Ракеты Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024

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