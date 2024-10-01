01 октября 2024, 04:21

Маневр российского истребителя на Аляске напугал американского генерала

РИА «Новости»
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Американские летчики отслеживали полет четырех российских военных самолета вблизи Аляски. Маневр истребителя Су-35С сочли небезопасным, об этом сообщил генерал ВВС США Грегори Гийо, его слова передал Telegram-канале Fighterbomber.

Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал ВКС новую партию Су-34. Истребители уже показали высокую эффективность в зоне СВО, новая партия получила широкие возможности по уничтожению объектов противника.

Самолеты объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) совершили «безопасный и дисциплинированный перехват» российских самолетов в зоне противовоздушной обороны Аляски.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», - заявил генерал.

В Telegram-канале опубликовали видеозапись с американского самолета. На кадрах видно, что истребитель ВВС США слишком близко подошел к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, а пилот Су-35С из группы сопровождения сманеврировал и отогнал американский самолет.

США Истребители Военные Самолеты
30 сентября 2024, 13:20
Путин подписал указ об осеннем призыве
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Осенний призыв продлится с 30 сентября по 31 декабря. На службу призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

«Осуществить <…> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», - следует из указа.

Путин поручил правительству, исполнительным органам и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Призывники смогут обжаловать решения комиссий онлайн в досудебном порядке, рассказал ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский. Это можно сделать через «Госуслуги».

Военные Владимир Путин Госуслуги
30 сентября 2024, 12:27
Призывники смогут обжаловать решения комиссий через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Призывники, несогласные с решениями комиссий во время осенней кампании, смогут обжаловать их в досудебном порядке онлайн. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге.

«Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала „Госуслуги“», - уточнил военный.

Призывники также смогут обжаловать решения комиссий через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме, добавил Цимлянский.

Осенний призыв стартует в России 1 октября. Военнообязанные начнут получать бумажные повестки, но в трех регионах станут рассылать электронные документы. Речь идет о Рязанской области, Сахалине и Республике Марий-Эл.

Военные Россия Госуслуги
26 сентября 2024, 19:45
Бронежилет российского производства «Оберег» выдержал пулеметный обстрел
РИА «Новости»
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Бронежилет «Оберег», разработанный тульским заводом «Октава», успешно прошел испытания, подтвердив свою эффективность в условиях огневого воздействия. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Бронежилет отлично справился с очередью из пулемета, не пропустив патроны. Во время испытаний он продемонстрировал устойчивость к обстрелу боеприпасами калибра 7,62 на 54 миллиметра. Инженеры, занимавшиеся разработкой средств индивидуальной защиты, обеспечили значительный запас прочности, который превышает требования действующих стандартов.

Ранее стало известно о передаче новосибирским авиазаводом имени Чкалова новой партии современных боевых самолетов Су-34 в войска. Их сконструировали в рамках производственной программы текущего года, самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Ростех Армия
23 сентября 2024, 15:40
Российский истребитель Су-35 назвали идеальным самолетом для боев
РИА «Новости»
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Созданный в начале 2000-х годов российский истребитель Су-35 сохранил свои преимущества перед иностранными реактивными самолетами и станет их достойным конкурентом в будущем благодаря установленным системам малозаметности, радиолокации и силовых установок. Об этом сообщило издание The National Interest.

Авторы статьи отметили, что радиолокационные системы Су-35 обнаруживают воздушные суда противника на расстоянии до 350 километров. Кроме того, отсутствие ограничений на угол атаки и развитие сверхзвуковой скорости позволили самолетам сбивать ракеты из систем C-300.

Российский истребитель переносит до 12 снарядов малой дальности или четыре сверхзвуковые ракеты Р-37М с боеголовкой в 60 килограммов. А экипаж располагает автоматической пушкой для проведения обстрела противника в ближнем бою.

Действующая на борту система радиоэлектронной борьбы KNIRTI L175M «Хибины-М» затрудняет наведение ракет на Су-35. Высокая скорость и угол атаки позволяют летчикам уклоняться от запущенных по ним снарядам и приблизиться к противнику на минимальное расстояние даже под огнем.

«Эта полезная нагрузка в сочетании с его скоростью и сверхманевренностью, возможно, является причиной того, что украинцы уже просят более совершенные самолеты, чем F-16, которые они только начали получать», - отметили авторы материала.

Главный редактор портала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко в комментарии RT подтвердил выводы авторов американского издания, но не исключил, что рано или поздно Су-35 сменят современные истребители.

«Преимущества, действительно, сохранятся еще достаточно долгие годы, пока не появится что-то радикально новое в виде шестого поколения», - заявил он.

В начале мая этого года Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С. Генеральный директор компании Юрий Слюсарь подчеркнул, что это уже вторая поставка военных самолетов с начала года в рамках заключенного госконтракта.

Истребители Самолеты Россия

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