Путин подписал указ об осеннем призыве

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Осенний призыв продлится с 30 сентября по 31 декабря. На службу призовут 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

«Осуществить <…> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», - следует из указа.

Путин поручил правительству, исполнительным органам и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Призывники смогут обжаловать решения комиссий онлайн в досудебном порядке, рассказал ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский. Это можно сделать через «Госуслуги».