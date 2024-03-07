Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя

Глава государства подчеркнул, что армейская авиация достойна самой высокой оценки и уважения. Путин сообщил, что в работе уделяет большое внимание вопросам специальной операции.

«Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», - объяснил российский лидер.

Во время встречи Путин посоветовал девушкам закаляться и рассказал о своем отношении к алкоголю. Глава государства отметил, что практически исключил спиртные напитки.

Президент поздравил девушек с наступающим 8 Марта. В ходе визита в училище Путин побывал за штурвалом авиатренажера.