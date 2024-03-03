Число Героев России в Якутии с начала спецоперации выросло до шести человек

Он добавил, что указ о награждении земляка за проявленное мужество на фронте подписал президент России Владимир Путин.

«Шестой якутянин удостоен высшей награды страны за время специальной военной операции! Указом Президента Российской Федерации якутянину - майору Николаю Соболеву присвоено звание Героя Российской Федерации», - написал Николаев.

Глава региона добавил, что офицер окончил школу № 3 в Якутске и занимался в военно-спортивном клубе имени Владислава Фелькера. После окончания среднего учебного заведения юноша связал жизнь с военной службой и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского.

В специальной военной операции майор Соболев принимал участие с самого начала. За свою службу получил два ордена «За мужество» и медаль «За отвагу». Теперь у офицера также есть Звезда Героя.

В конце декабря президент России Владимир Путин после церемонии награждения военнослужащих званиями Героев России приказал предоставить им отпуск.

В ходе общения он узнал, что военные давно не видели родных и добавил, что как Верховный главнокомандующий принял решение, что им необходимо отдохнуть.