04 марта 2024, 07:24

Чемезов подтвердил, что «Армата» находится на вооружении российской армии

РИА «Новости»
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Новейший отечественный танк Т-14 «Армата» находится на вооружении армии России. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», - указал он.

В апреле 2023 года информированный источник агентства рассказал, что российская армия начала использовать новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции на Украине. А в первый раз в боевых условиях эту технику опробовали в Сирии.

Издание Military Watch Magazine признало «Армату» самым боеспособным танком в мире. Журналисты назвали Т-14 более совершенным, чем западные аналоги.

Американские эксперты указали на высокий уровень бронезащиты этих танков. Они также отметили хорошую мобильность Т-14 и качественное соотношение мощности и веса.

«Армату» разработали по передовым технологиям. Танки послужили заменой Т-72 и Т-90. Аналогов этой техники нет во всем мире.

Военные Россия Армия Танки
03 марта 2024, 14:57
Число Героев России в Якутии с начала спецоперации выросло до шести человек
РИА «Новости»
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Звание Героя России получил житель Якутии майор Николай Соболев. Он стал шестым жителем региона, удостоенным высшей награды страны с начала проведения спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Айсен Николаев.

Он добавил, что указ о награждении земляка за проявленное мужество на фронте подписал президент России Владимир Путин.

«Шестой якутянин удостоен высшей награды страны за время специальной военной операции! Указом Президента Российской Федерации якутянину - майору Николаю Соболеву присвоено звание Героя Российской Федерации», - написал Николаев.

Глава региона добавил, что офицер окончил школу № 3 в Якутске и занимался в военно-спортивном клубе имени Владислава Фелькера. После окончания среднего учебного заведения юноша связал жизнь с военной службой и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского.

В специальной военной операции майор Соболев принимал участие с самого начала. За свою службу получил два ордена «За мужество» и медаль «За отвагу». Теперь у офицера также есть Звезда Героя.

В конце декабря президент России Владимир Путин после церемонии награждения военнослужащих званиями Героев России приказал предоставить им отпуск.

В ходе общения он узнал, что военные давно не видели родных и добавил, что как Верховный главнокомандующий принял решение, что им необходимо отдохнуть.

Якутия Награды Военные Россия
29 февраля 2024, 16:41
Путин пообещал показать тяжелые баллистические ракеты «Сармат»
Пресс-служба Минобороны
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Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» поступили в войска. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля.

«Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», - пообещал глава государства.

Он также отметил эффективность авиационного комплекса «Кинжал» , который применяют в зоне спецоперации, и комплекса морского базирования «Циркон».

«Нужно работать над тем, чтобы в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии», - пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российские власти готовы вести переговоры с заинтересованными странами.

Военный эксперт Владимир Прохватилов отмечал, что аналогов МБР «Сармат» у западных стран нет.

Ракеты Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 13:56
Развитие ОПК поможет нарастить научный и технологический потенциал России
РИА «Новости»
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Оборонно-промышленный комплекс России необходимо развить таким образом, чтобы нарастить научный и технологический потенциал страны. В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что при работе в этом направлении стоит рационально распределять ресурсы.

«Наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны», - сказал он.

Глава государства призвал максимально рационально распределять ресурсы. Путин также указал на необходимость выстроить эффективную экономику ВС России.

«Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов», - обратил он внимание.

В ходе выступления президент отметил, что российская армия за последние года получила огромный опыт и стала намного сильнее.

Армия Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 03:43
В России создадут военный вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования рек
РИА «Новости»
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В России появится вездеход-амфибия «Тритон» для форсирования водных преград в зоне специальной военное операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании «Арго» Константина Багдасарова.

«Этот вездеход-амфибия имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере, одно из самых перспективных направлений применения „Тритона“ сегодня - форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО», - рассказал Багдасаров.

По его словам, «Тритон» облегчит российским военным форсирование водных преград в рамках наступательных действий в зоне СВО.

Сейчас производитель проводит сборку первого опытного образца «Тритона». Испытания машины начнутся в мае–июле 2024 года. К августу производитель представит готовую машину на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. В будущем компания хочет выйти на производство 500 «Тритонов» в год.

Ранее стало известно, что Якутия направила в зону проведения СВО два снегоболотохода «Бэргэн».

Якутия Военные Россия Машины

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