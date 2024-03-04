Звезду шоу «Ты супер!» задержали с группой мошенников

По информации СМИ, под видом компании по производству и продаже детских кроватей мошенники собирали паспортные данные у «клиентов» в группе «Слип Кидс» в соцсетях. Полученные сведения они использовали для последующего оформления кредитов.

Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом одним из пострадавших выступил ОТП-Банк, в котором аферисты оформляли займы. Певица Арина Шеболдасова проходит по делу как свидетель.

Ранее Сергей Безруков рассказал, как чуть не стал жертвой мошенников. По его словам, аферисты прислали ему голосовое сообщение якобы от его коллеги Константина Хабенского с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.