04 марта 2024, 17:09

Звезду шоу «Ты супер!» задержали с группой мошенников

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге участницу вокального шоу «Ты супер!» Арину Шеболдасову задержали с группой лиц, обвиняемых в мошенничестве. Предположительно, преступники связаны с фиктивной продажей элитной детской мебели. Они собирали данные клиентов и оформляли на них кредиты, сообщило издание «78».

По информации СМИ, под видом компании по производству и продаже детских кроватей мошенники собирали паспортные данные у «клиентов» в группе «Слип Кидс» в соцсетях. Полученные сведения они использовали для последующего оформления кредитов.

Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом одним из пострадавших выступил ОТП-Банк, в котором аферисты оформляли займы. Певица Арина Шеболдасова проходит по делу как свидетель.

Ранее Сергей Безруков рассказал, как чуть не стал жертвой мошенников. По его словам, аферисты прислали ему голосовое сообщение якобы от его коллеги Константина Хабенского с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Соцсети Мошенничество Кредиты
04 марта 2024, 17:05
Экс-владельца банка «Югра» приговорили к 9 годам колонии по делу о растрате
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, которого обвиняли в растрате. Мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщил РБК.

Соучастников хищений также приговорили к лишению свободы. Экс-президента «Югры» Алексея Нефедова осудили на 8,5 года общего режима, а бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева и экс-директора московского филиала Нину Чернову - к восьми и шести годам колонии соответственно.

Суд также решил взыскать с фигурантов уголовного дела более 17,3 миллиарда рублей в счет погашения ущерба вкладчикам банка.

Ранее сторона обвинения запросила у суда девять лет и 10 месяцев колонии для Хотина по делу о растрате, а также штраф в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, подсудимый вместе с соучастниками выдавал заведомо невозвратные кредиты и похищал деньги.

Уголовное дело Банки Суд Преступления Москва
04 марта 2024, 14:38
Мошенники обманули основательницу бренда Planta Rosa на миллион рублей
РИА «Новости»
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В Москве мошенники обманули Евгению Павлин — актрису, модель и дизайнера, а также основательницу известного бренда Planta Rosa. Аферисты лишили ее миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

В Москве мошенники обманули Евгению Павлин - актрису, модель и дизайнера, а также основательницу известного бренда Planta Rosa. Аферисты лишили ее миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

Евгения Павлин, известная в мире моды и кинематографа, владелица собственного магазина на Малой Ордынке стала жертвой аферистов. Недавно она сообщила в полицию о мошенничестве.

По ее словам, прошлым летом она оплатила три счета на общую сумму свыше миллиона рублей. Однако обещанные услуги Павлин так и не оказали.

Ранее актриса Валерия Ланская тоже стала жертвой мошенников. Они взломали ее Telegram и начали с помощью искусственного интеллекта рассылать голосовые сообщения ее знакомым, прося денег в долг. Аферисты требовали от знакомых знаменитости от 30 до 70 тысяч рублей. На развод едва не попался знаменитый фигурист Алексей Ягудин.

Мода Мошенничество Полиция Москва
04 марта 2024, 12:34
Гражданина Узбекистана заподозрили в покушении на убийство знакомой в Видном
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Гражданина Узбекистана обвинили в покушении на убийство своей соотечественницы. Мужчину заподозрили в том, что он ударил женщину ножом около кафе в Видном. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

В отношении 32-летнего мужчины возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый ранил знакомую ножом в область головы и туловища после того, как женщина оскорбила его супругу.

Потерпевшей оказали медицинскую помощь, она находится на стационарном лечении. Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее суд приговорил жительницу Тюменской области к двум годам лишения свободы условно. Обвиняемая уже имела судимость, но по месту жительства ее охарактеризовали положительно. Женщина ударила ножом своего мужа, когда тот в нетрезвом состоянии набросился на нее и начал душить. Несмотря на удар в живот, мужчина выжил, его доставили в медицинское учреждение.

Убийства Суд Узбекистан Видное
04 марта 2024, 11:35
Уроженца Таджикистана осудили за убийство юной возлюбленной в Новосибирске
РИА «Новости»
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Обвиняемого в истязании и убийстве 17-летней школьницы в Новосибирске приговорили к 15,5 года в колонии строгого режима. Сообщение опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции области в соцсети «ВКонтакте».

Приговор огласили 4 марта в Советском районном суде Новосибирска. Уроженцу Таджикистана вменили угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК РФ), истязание (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ) и половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (часть 1 статьи 134 УК РФ). На момент преступления девушке еще не исполнилось 16. Мужчину признали виновным и отправили в колонию. Кроме того, с него взыскали материальный ущерб в размере 400 тысяч рублей и компенсацию морального вреда на 2,5 миллиона рублей. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевших.

Приговор пока не вступил в силу.

Мужчина познакомился со школьницей в 2020 году, после того, как он отбыл срок. Они жили в соседних домах. По его словам, пара планировала свадьбу.

Однако летом 2022 года во время ссоры 27-летний возлюбленный напал на девушку с ножом.

Она скончалась на месте.

Убийства Суд Приговоры

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