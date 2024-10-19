Инспекторов ГАИ в Орле заподозрили в хищении денег у пьяного водителя

По версии следствия, в четверг сотрудники ДПС остановили в Орле автомобиль Mazda, двигавшийся с выключенными фарами. Водитель не остановился и предпринял попытку скрыться, потом бросил автомобиль и сбежал с места происшествия. В СК заявили, что инспекторы ДПС похитили с переднего сиденья деньги в размере 2,6 миллиона рублей.

«Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в пресс-службе.

Ранее цыгане, напавшие на инспектора ДПС в деревне Верхние Осельки в Ленинградской области, сами пришли сдаваться в полицию. СК возбудил уголовное дело по статье о насилии против представителя власти.