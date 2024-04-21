21 апреля 2024, 11:01

Взорвавший машину Прозорова украинский агент снимал дом под Уфой

Телеканал «360»
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Украинский агент, которого заподозрили в подрыве машины экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве, снимал с матерью дом в поселке Иглино под Уфой. Однако мужчина не жил там уже несколько лет, рассказала РИА «Новости» его экс-соседка Раиса.

«Мы с ними не общались, они тут жили недолго, просто здоровались и все. Жили они тихо, также тихо уехали. Года три-четыре уже прошло», - поделилась она.

Женщина рассказала, что дом сдавали в аренду много лет подряд. Сначала в нем жила молодая пара, а потом заехала мать будущего подозреваемого. Позже к ней перебрался сын. Бывшая соседка узнала мужчину по фото и видео из суда.

Другие соседи тоже подтвердили агентству, что в доме жил этот мужчина с матерью. После того как они съехали, владелец продал дом, однако новых хозяев еще никто не видел.

Покушение на Василия Прозорова произошло 12 апреля. Когда он попытался включить зажигание в машине, прогремел взрыв. Устройство заложили под днищем машины у водительского кресла. В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями взрыва.

Украинского агента, который, предположительно, взорвал автомобиль, арестовали до 12 июня. Курьера, доставившего взрывчатку для подрыва, взяли под стражу на один месяц и 26 суток.

Суд Уфа Мужчины Машины
20 апреля 2024, 22:39
Сотрудников таможни и ГИББД посадили на 10 лет в Дагестане
Freepik
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Советский районный суд Махачкалы осудил 8 человек за уклонение от уплаты таможенных платежей и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

По данным следствия, в преступном сообществе состояли сотрудники местного таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица.

Подсудимых приговорили к девяти и 10 годам строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

Предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину ранее избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Тверской районный суд Москвы приговорил его к домашнему аресту сроком почти на два месяца.

Федеральная налоговая служба заподозрила «Ашан» в неуплате налогов. Торговая сеть сообщила о риске доначисления почти 181 миллиона рублей.

Дагестан Суд Таможня ГИБДД
20 апреля 2024, 22:37
Суд отложил рассмотрение дела пособников Шахина Аббасова на 72 часа
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Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению материалов дела об избрании меры пресечения пособникам Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева за замечание о неправильной парковке в Люблине несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Перед судом предстали отец и дядя обвиняемого в убийстве Аббасова - Аббасов Низами Иса оглы, Аббасов Бахтияр Иса оглы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил рассмотрение дела на 72 часа, продлив срок задержания до 23 апреля 2024 года.

Резонансное убийство произошло 17 апреля в Люблине на Краснодарской улице. Скандал разгорелся из-за неправильно припаркованного автомобиля Аббасова. Ему сделали замечание, а в результате завязавшейся потасовки погиб 24-летний Кирилл Ковалев.

Полиция нашла автомобиль , на котором Аббасов скрылся с места преступления. Брошенный BMW обнаружили на улице Новороссийской.

Задержания Убийства Суд Преступления Полиция Москва
20 апреля 2024, 20:22
СК потребовал арестовать родственников подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине
РИА «Новости»
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Представители СК РФ потребовали арестовать двух родственников подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о дяде и брате 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве: Аббасове Бахтияре Иса Оглы и Аббасове Низами Иса Оглы.

Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд города Москвы.

Трагедия произошла 17 апреля. Уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель сделал водителю замечание, а тот набросился на него. Мужчину избили и ранили ножом в живот, пострадавший скончался.

Убийства Суд СК РФ Москва
20 апреля 2024, 19:13
Экс-кандидат в депутаты Тверской думы признался в соцсетях в убийстве супруги
РИА «Новости»
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Бывший кандидат в депутаты Думы Твери Николай Никольский рассказал, что убил свою 36-летнюю жену. Он опубликовал сообщение об этом в соцсети «ВКонтакте» и попросил позаботиться о его дочери.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание», - написал мужчина, добавив, что примет свою участь «с гордо поднятой головой».

Он посчитал свой поступок правильным решением, а поведение супруги - предательством. Мужчина оскорбил покойную, назвав ее «лживой тварью».

«Пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», - написал Никольский.

Он также попросил знакомых позаботиться о его ребенке.

«Обращаюсь ко всем с единственной просьбой - сберегите дочку… Она - мой последний стимул жить», - заключил экс-кандидат в депутаты.

Ранее житель Ставрополя убил свою супругу и двух дочерей. Тесть нашел тела родственников в запертой квартире. По версии следствия, после совершения преступления ставрополец свел счеты с жизнью.

Убийства ВКонтакте Соцсети Депутаты

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