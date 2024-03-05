В Тверской области новорожденного младенца бросили в подъезде

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“», - заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось 1 марта. Девочку обнаружили в подъезде многоквартирного дома. По неуточненной информации, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка, завернула в одеяло и попросила отца младенца «увезти его». В итоге мужчина положил новорожденную «в корзину из полимерного материала» и отвез в Белый, где положил младенца на лестничную площадку подъезда одного из домов.

Ранее в Пятигорске мать родила ребенка в уличном туалете. Новорожденный упал в выгребную яму во время родов и женщина решила не доставать его, оставив умирать в фекалиях.