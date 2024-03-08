08 марта 2024, 01:39

В Москве мужчина чуть не убил отца избранницы за запрет встречаться с ним

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Мужчина в Москве напал на отца своей избранницы, потому что тот запрещал ей встречаться с возлюбленным. Несостоявшийся зять попытался зарезать неприятеля ножом, а потом расстрелял из пневматического пистолета. О криминальной драме рассказали авторы Telegram-канала Shot.

По данным автором, 29-летний подозреваемый имеет 10 судимостей. Его обвиняли по разным статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, побои, разбой, кража, угон автомобиля и уничтожение имущества. Такое прошлое смутило отца возлюбленной, поэтому он выступил против их отношений.

Когда мужчина провожал до дома свою спутницу, пара столкнулась с ее родителями в подъезде. Между отцом и рецидивистом завязался конфликт. «Зять» набросился на 47-летнего оппонента с ножом и стал наносить удары.

Однако этого оказалось недостаточно - потерпевший отчаянно сопротивлялся. Тогда злоумышленник вытащил пневматический пистолет и выстрелил металлическими шариками ему в голову и шею. После этого нападавший скрылся. В итоге отца женщины госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.

Подозреваемого задержали уже на следующий день. Нож с пистолетом он хранил при себе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее мужчина устроил поножовщину в ночном клубе в Красноуральске. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».

Уголовное дело Убийства Врачи Запреты Мужчины Москва
08 марта 2024, 01:56
Сумку с расчлененным телом нашли под Петербургом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Дорожную сумку с частями человеческих останков обнаружили у братского захоронения в Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», - рассказал журналистам источник.

По данным очевидца, содержимое сумки находилось там продолжительное время, так как начало гнить. В происшествии разберутся сотрудники полиции. Личность мертвого устанавливают.

Ранее в центре Москвы обнаружили человеческие останки в квартире жилого дома. Тело нашли во время проведения ремонтных работ по демонтажу пола. На место происшествия вызвали работников правоохранительных органов, они проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Похожий случай произошел на Сетуньском проезде в столице. Там во время работ обнаружили останки более 10 человек. Кости находились на глубине 3,5 метра.

Ленинградская область Полиция
08 марта 2024, 00:09
Калининградца приговорили к почти 25 годам колонии за многолетнее насилие над детьми
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Калининграде приговорил к 24,5 года колонии строгого режима мужчину, который на протяжении 12 лет насиловал падчерицу и четырех своих детей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба областного суда.

Подсудимый с 2009 по 2021 годы насиловал падчерицу, которой на момент первого преступления было шесть лет. Также насилию подвергались собственные дети мужчины. Обвиняемый снимал происходящее на камеру и записывал в личном дневнике.

Мужчину признали виновным и приговорили к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а после этого срока - один год и девять месяцев ограничения в свободе. В колонии заключенного будет наблюдать врач-психиатр. Суд взыскал по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого пострадавшего.

В конце февраля в Тюмени осудили мужчину , который надругался над двоюродной сестрой. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Заключенные Суд Дети Преступления Мужчины Изнасилования
07 марта 2024, 17:45
ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов в Калужской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Калужской области участников террористической группировки, которые готовили нападение на синагогу в Москве. Ролик с работой силовиков опубликовал Центр общественных связей ведомства.

Боевики международной террористической организации оказали сотрудникам ФСБ вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ ответным огнем ликвидировали участников ячейки. В доме, где проживали террористы, нашли оружие, боеприпасы и компоненты для создания взрывных устройств.

Ранее ФСБ пресекла теракт в городе Олонец , где гражданин Белоруссии попытался взорвать здание администрации. Террориста ликвидировали, когда тот открыл огонь по сотрудникам спецслужб. По информации ФСБ, мужчина был участником запрещенного в Белоруссии «Полка имени Кастуся Калиновского».

Терроризм ФСБ Видео Москва
07 марта 2024, 14:34
Террористов «Вилаят Хорасан» ликвидировали под Калугой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Федеральная служба безопасности пресекла на территории Калужской области деятельность ячейки запрещенной международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Члены ячейки планировали теракт в одном из еврейских культовых учреждений Москвы. Преступники попали в поле зрения органов безопасности, когда собирали данные об объекте. Во время расследования правоохранители выяснили, что вооруженные боевики собирались напасть на прихожан синагоги.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», - сообщили в пресс-службе.

* Запрещенная в России организация

Терроризм ФСБ Россия

Новости по теме