07 марта 2024, 14:34

Террористов «Вилаят Хорасан» ликвидировали под Калугой

РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности пресекла на территории Калужской области деятельность ячейки запрещенной международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Члены ячейки планировали теракт в одном из еврейских культовых учреждений Москвы. Преступники попали в поле зрения органов безопасности, когда собирали данные об объекте. Во время расследования правоохранители выяснили, что вооруженные боевики собирались напасть на прихожан синагоги.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», - сообщили в пресс-службе.

* Запрещенная в России организация

Терроризм ФСБ Россия
07 марта 2024, 14:02
Уголовное дело о смерти двух детей в пожаре в Люберцах направили в суд
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Уголовное дело в отношении жительницы Люберец, обвиняемой в смерти детей, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, 7 октября 2023 года женщина находилась в Малаховке со своими детьми 2019 и 2021 года рождения. Мать вышла на какое-то время из дома, оставив малышей одних без присмотра.

Из-за нагретого дымохода в здании вспыхнул пожар. В результате дети погибли на месте, отравившись продуктами горения.

«Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под стражей», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело против женщины возбудили по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В СКР по Московской области сообщили о завершении расследования.

Уголовное дело Люберцы Пожары Суд Дети
07 марта 2024, 10:37
Двух полковников полиции арестовали в Москве по делу об убийстве
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы взял под стражу бывшего руководителя антикоррупционного подразделения омской полиции Александра Карасева и его коллегу Рафаэля Карагезяна. Мужчин, занимавших должности полковников полиции, задержали по подозрению в убийстве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемые находятся под стражей и будут ожидать дальнейшего рассмотрения своего дела, которое запланировано на 5 мая. Детали и обвинения, предъявленные фигурантам, пока не разглашаются.

До 2017 года Карасев возглавлял отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией в омском УМВД, после чего перебрался в столицу. В период его руководства всплывали слухи о возможной вовлеченности Карасева в нелегальные операции с недвижимостью.

Ранее против белгородских силовиков возбудили дело за незаконную выдачу гражданства главарю банды и его семье.

Убийства Суд Полиция Москва
07 марта 2024, 07:57
Российского военного отправят в колонию на шесть лет за самоволку
РИА «Новости»
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Российского военного приговорили к шести годам тюрьмы за уклонение от службы. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу второго Восточного окружного военного суда.

Ка уточнили в ведомстве, военный решил отправиться в самоволку, чтобы провести время с семьей. Летом 2022 года он покинул место службы. Спустя почти год мужчина узнал, что в отношении него проводят доследственную проверку. После этого боец явился в военный следственный отдел.

Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края приговорил солдата к шести годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В январе на Камчатке сразу 10 военных осудили за отказ ехать в зону проведения спецоперации. Часть из них получили условные сроки. Одного бойца приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Еще шестерых отправили более чем на два года в колонию-поселение.

Суд Семья Военные Тюрьмы
07 марта 2024, 01:19
Подозревают всю деревню. Школьница под Псковом умерла при загадочных обстоятельствах
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Правоохранители продолжают расследовать дело о гибели 11-летней школьницы в деревне Полоное Порховского района в Псковской области. Среди подозреваемых могут оказаться многие местные жители. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ушла и не вернулась Несовершеннолетняя жила с дедушкой и со своими братьями. Мать ребенка работала в Пскове и иногда приезжала в деревню. Девочка пропала днем 1 января - ушла гулять и не вернулась. К вечеру родные забили тревогу и стали везде искать пропавшую.

Результатов поиски не принесли, семья обратилась в правоохранительные органы. Уже утром следующего дня к поисково-спасательным мероприятиям подключились волонтеры.

Через деревню протекает река Полонка, в то время она еще не полностью замерзла. Полицейские предположили, что ребенок мог утонуть. В итоге команда поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вместе с добровольцами начала искать улики.

«Мы задействовали все, что было можно: мотобуры, бензопилы, подводные камеры и дрон, беспилотник, гидроакустический прибор с круговым сканированием», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Розовая куртка в Полонке Однако в реке тела девочки не нашли. Спасатели также проверили заброшенные постройки и окрестности деревни. На пропавшей был ярко-розовый пуховик, который можно было легко заметить на белом снегу.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство малолетнего». Полицейские опрашивали местных жителей, в первую очередь ранее судимых, а потом переключились на остальных мужчин.

В итоге яркую куртку нашли в реке, а 25 февраля обнаружили труп пропавшей, присыпанный снегом. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и ждут результатов.

Жители деревни предполагают, что девочку убили. До начала января снега почти не было, а также волонтеры несколько раз обыскивали ту местность, где позже нашли тело пропавшей.

Новые подозреваемые В Следственном комитете заказали генетические экспертизы. Вероятно, на теле или одежде оказался неизвестный генотип.

«В связи с последними обстоятельствами в Полоное сегодня у мужчин - сотрудников райпо брали ДНК-тесты. Получается, что мы стали подозреваемыми», - рассказали в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Похороны девочки состоялись 2 марта. Правоохранители продолжают расследовать дело, оно на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Если ребенка действительно убили, то виновнику может грозить пожизненный срок заключения под стражу.

Ранее пятилетнюю девочку нашли мертвой в лесу в Новосибирской области. По предварительным данным, ребенка убили.

Убийства Дети Волонтеры СК РФ Мужчины

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