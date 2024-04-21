21 апреля 2024, 16:27

Супруг застрелил главу села Тунка в Бурятии

Global Look Press
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В Бурятии глава села Тунка Таисия Леонтьева погибла от рук собственного мужа. Он застрелил супругу из ружья, сообщили «Известия».

По данным издания, Леонтьева поругалась с супругом из-за бытовых разногласий. Мужчина, схватив ружье, застрелил ее. После убийства он решил покончить с собой, но выжил.

Журналисты уточнили, что мужчину положили в больницу.

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета сообщили, что после убийства 40-летней женщины в Тункинском районе возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Таисия Леонтьева руководила сельской администрацией Тунки с 2018 года.

Накануне экс-кандидат в депутаты тверской Думы Евгений Никольский сообщил на своей странице в соцсети, что убил жену. Он признался, что не жалеет о своем поступке и попросил позаботиться о дочери.

Убийства Бурятия
21 апреля 2024, 17:23
Правоохранители нашли в Щелкове незаконных мигрантов
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов посетили рабочие места иностранных граждан и их жилье в Щелкове. Всего документы проверили у 266 человек, в том числе у недавно сменивших гражданство, рассказал источник «360».

Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто нелегально работает или незаконно находится в России.

«В отношении лиц, нарушивших требования Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 21.5 КоАП России за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а так же вручены повестки», - сообщил источник.

В отношении иностранцев возбудили 17 уголовных дел за незаконный въезд в Россию и использование поддельных документов.

В России стали ужесточать экзамены для мигрантов. С 1 мая частным организациям запретят выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка. Депутат Госдумы Иван Сухарев также предложил проверить в стране законность выдачи паспортов иностранным гражданам за последние 10 лет.

Уголовное дело Законы Россия Щелково
21 апреля 2024, 13:20
Мошенники обманули петербургского пенсионера на 9,7 миллиона рублей
Freepik
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Мошенники обманули 62-летнего петербуржца на 9,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Житель Учебного переулка в Выборгском районе обратился в полицию 20 апреля. Он рассказал, что за неделю до этого ему позвонили неизвестные и стали убеждать, что на его имя якобы оформили кредиты в разных банках. Пенсионеру предложили обнулить эти кредиты, взяв другие и переведя деньги на «безопасный» счет. Мужчина поверил мошенникам, оформил и снял в нескольких кредитных учреждениях огромную сумму и перевел на указанный счет. Позже петербуржец понял, что его обманули.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее психолог Сергей Костеренко рассказал журналистам, что некоторые пенсионеры копят большие суммы, чтобы не остаться без средств в старости. У других мотивация иная - всю жизнь они были «достигаторами» и продолжают ставить амбициозные цели, требующие накоплений. К сожалению, во многих случаях деньги в итоге становятся добычей мошенников.

Санкт-Петербург Пенсионеры МВД РФ Мошенничество
21 апреля 2024, 11:01
Взорвавший машину Прозорова украинский агент снимал дом под Уфой
Телеканал «360»
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Украинский агент, которого заподозрили в подрыве машины экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве, снимал с матерью дом в поселке Иглино под Уфой. Однако мужчина не жил там уже несколько лет, рассказала РИА «Новости» его экс-соседка Раиса.

«Мы с ними не общались, они тут жили недолго, просто здоровались и все. Жили они тихо, также тихо уехали. Года три-четыре уже прошло», - поделилась она.

Женщина рассказала, что дом сдавали в аренду много лет подряд. Сначала в нем жила молодая пара, а потом заехала мать будущего подозреваемого. Позже к ней перебрался сын. Бывшая соседка узнала мужчину по фото и видео из суда.

Другие соседи тоже подтвердили агентству, что в доме жил этот мужчина с матерью. После того как они съехали, владелец продал дом, однако новых хозяев еще никто не видел.

Покушение на Василия Прозорова произошло 12 апреля. Когда он попытался включить зажигание в машине, прогремел взрыв. Устройство заложили под днищем машины у водительского кресла. В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями взрыва.

Украинского агента, который, предположительно, взорвал автомобиль, арестовали до 12 июня. Курьера, доставившего взрывчатку для подрыва, взяли под стражу на один месяц и 26 суток.

Суд Уфа Мужчины Машины
20 апреля 2024, 22:39
Сотрудников таможни и ГИББД посадили на 10 лет в Дагестане
Freepik
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Советский районный суд Махачкалы осудил 8 человек за уклонение от уплаты таможенных платежей и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

По данным следствия, в преступном сообществе состояли сотрудники местного таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица.

Подсудимых приговорили к девяти и 10 годам строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

Предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину ранее избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Тверской районный суд Москвы приговорил его к домашнему аресту сроком почти на два месяца.

Федеральная налоговая служба заподозрила «Ашан» в неуплате налогов. Торговая сеть сообщила о риске доначисления почти 181 миллиона рублей.

Дагестан Суд Таможня ГИБДД

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