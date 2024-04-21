Супруг застрелил главу села Тунка в Бурятии

По данным издания, Леонтьева поругалась с супругом из-за бытовых разногласий. Мужчина, схватив ружье, застрелил ее. После убийства он решил покончить с собой, но выжил.

Журналисты уточнили, что мужчину положили в больницу.

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета сообщили, что после убийства 40-летней женщины в Тункинском районе возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Таисия Леонтьева руководила сельской администрацией Тунки с 2018 года.

Накануне экс-кандидат в депутаты тверской Думы Евгений Никольский сообщил на своей странице в соцсети, что убил жену. Он признался, что не жалеет о своем поступке и попросил позаботиться о дочери.