Сумку с расчлененным телом нашли под Петербургом

«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», - рассказал журналистам источник.

По данным очевидца, содержимое сумки находилось там продолжительное время, так как начало гнить. В происшествии разберутся сотрудники полиции. Личность мертвого устанавливают.

Ранее в центре Москвы обнаружили человеческие останки в квартире жилого дома. Тело нашли во время проведения ремонтных работ по демонтажу пола. На место происшествия вызвали работников правоохранительных органов, они проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Похожий случай произошел на Сетуньском проезде в столице. Там во время работ обнаружили останки более 10 человек. Кости находились на глубине 3,5 метра.