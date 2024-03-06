Суд отправил начальника котельной из Климовска под домашний арест

Вдова участника СВО Максима Никитина, погибшего от рук бойца ММА Рустама Байжуменова в Челябинске, не согласилась с приговором убийце. За совершение преступления спортсмен получил всего лишь полтора года ограничения свободы. В интервью «360» Марина назвала решение суда слишком мягким.

«Нет, не согласна. Завтра буду разговаривать с адвокатом», - ответила она на вопрос о том, согласна ли с приговором.

Убийство произошло в сентябре прошлого года. Как сообщило издание News.ru , ветеран боевых действий Никитин вступился за свою одноклассницу, которую Байжуменов таскал за волосы. Началась перепалка, в результате полученных травм участник СВО скончался в больнице.

Однако супруга военного опровергла эту информацию. По ее совам, муж не заступался за девушку, это была другая история.

«На улице около бара Максима ударил Байжуменов. Максим упал, потерял сознание, больше в себя не пришел. <…> Максим вообще там общался со своим другом - познакомился с человеком тоже военным, кто был на СВО. Ну и Байжуменову показалось, что они конфликтуют, он отталкивал Максима от второго парня. Позже он его ударил», - поделилась Марина.

Убийца супруга и его родные с Мариной не связывались: не приносили извинений и не предлагали компенсацию.

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