06 марта 2024, 19:23

Суд отправил начальника котельной из Климовска под домашний арест

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Басманный районный суд Москвы освободил из-под стражи начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению суда, Чиков, арестованный по делу об аварии, которая привела к отключению отопления в жилых домах в Подольске, пробудет под домашним арестом до 5 июня. Обвиняемому установили определенные запреты.

В результате крупной коммунальной аварии, которая произошла в новогодние праздники, без отопления остались многие дома в микрорайоне Климовск в Подольске.

Басманный суд Москвы 10 января на два месяца заключил под стражу генерального директора ЗАО КСПЗ Игоря Кушникова. Гендиректора обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей о превышении должностных полномочий.

Подольск Суд Отопление Аресты
06 марта 2024, 18:26
Проявили бдительность. Сотрудники Ozon помогли поймать подозреваемую в сбыте наркотиков
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители задержали подозреваемую в сбыте запрещенных веществ с помощью маркетплейса. В пресс-службе Ozon «360» подтвердили, что сотрудники склада обнаружили подозрительное вещество в коробках.

«Благодаря бдительности сотрудников подозрительное вещество обнаружили в посылке продавца сразу в момент ее прибытия на склад. Отдельно отметим, что продавец никогда не работал на нашем складе. Стандартная процедура контроля качества позволила быстро обнаружить подмену товара», - рассказала собеседница «360».

После того как служба безопасности маркетплейса нашла запрещенное вещество , поставку сразу же отследили и заблокировали во всех регионах, куда продавец собирался ее отправить, и не допустили товар в продажу. Кроме того, Ozon оперативно связался с правоохранителями.

В результате подозреваемую удалось установить и задержать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии полиции, петербурженка создала свой онлайн-магазин наркотиков в теневом сегменте Сети и распространяла вещества с помощью маркетплейса. Полиция изъяла на сортировочном складе 123 коробки с запрещенными средствами, готовые к отправке в Казань, Москву, Псков и Краснодар.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах. Жительница Петербурга находится под домашним арестом.

Наркотики Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Маркетплейсы
06 марта 2024, 17:54
Жена убитого в Челябинске бойца СВО Никитина не согласилась с приговором суда
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Вдова участника СВО Максима Никитина, погибшего от рук бойца ММА Рустама Байжуменова в Челябинске, не согласилась с приговором убийце. За совершение преступления спортсмен получил всего лишь полтора года ограничения свободы. В интервью «360» Марина назвала решение суда слишком мягким.

«Нет, не согласна. Завтра буду разговаривать с адвокатом», - ответила она на вопрос о том, согласна ли с приговором.

Убийство произошло в сентябре прошлого года. Как сообщило издание News.ru , ветеран боевых действий Никитин вступился за свою одноклассницу, которую Байжуменов таскал за волосы. Началась перепалка, в результате полученных травм участник СВО скончался в больнице.

Однако супруга военного опровергла эту информацию. По ее совам, муж не заступался за девушку, это была другая история.

«На улице около бара Максима ударил Байжуменов. Максим упал, потерял сознание, больше в себя не пришел. <…> Максим вообще там общался со своим другом - познакомился с человеком тоже военным, кто был на СВО. Ну и Байжуменову показалось, что они конфликтуют, он отталкивал Максима от второго парня. Позже он его ударил», - поделилась Марина.

Убийца супруга и его родные с Мариной не связывались: не приносили извинений и не предлагали компенсацию.

Ранее четверых девятиклассников в Уссурийске арестовали за ограбление и избиение участника спецоперации. Школьники под предлогом несуществующей задолженности ворвались в квартиру мужчины и напали на него. Свое преступление подростки засняли на видео.

Убийства Суд Адвокаты Военные Приговоры
06 марта 2024, 16:54
СК возбудил уголовное дело после проверки семьи раненой девочки в Пушкино
Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи проверяют семью, в которой мать ранила ножом 10-летню дочь. В отношении жительницы города Пушкино возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В результате нападения матери девочка получила ранение ноги. Криминалисты и следователи проводят опросы по этому делу и собирают материал о семье пострадавшей школьницы.

«Расследование продолжается», - указали в пресс-службе.

По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с ребенком и кинула в школьницу кухонный нож.

Одна из соседок рассказала «360», что девочку воспитывают ее мама и бабушка , которые часто выпивают. У пострадавшей школьницы также есть старший брат, оба ребенка хорошо учатся и выглядят ухоженными, добавила жительница дома.

Уголовное дело Дети Семья Пушкино
06 марта 2024, 11:36
Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в Ленобласти
РИА «Новости»
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Правоохранители установили возможных фигурантов дела о двойном убийстве мужчины и женщины в городе Всеволожске в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Тела жителя Всеволожска и неизвестной женщины нашли в подвале дома на улице Плоткина. Трупы обнаружил сантехник, проводивший коммунальные работы в здании.

«На теле погибшего имелись следы побоев, у женщины эксперты насчитали не менее семи ножевых ран», - указали в пресс-службе.

В двойном убийстве подозревают мужчину и женщину без определенного места жительства. Полиция выяснила, что в последний раз подвал, где нашли тела, открывали 28 февраля.

По версии следствия, на пару напали во время распития алкоголя. Правоохранители задержали двух подозреваемых: 36-летнего жителя Всеволожска и бездомную женщину. Задержанные признались, что поссорились с погибшими, после чего мужчину избили до смерти, а его знакомую несколько раз ударили ножом.

Ранее полиция нашла в деревне Покровка Куюргазинского района Башкирии сатаниста, которого подозревают в убийстве пенсионера. По информации источника «360», мужчина съел сердце убитого.

Убийства Ленинградская область МВД РФ Полиция

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