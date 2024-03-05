Суд наказал жителя Зеленограда за конфликт с полицейским





Мужчине предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Вину он признал.

Накануне, 4 марта, мужчина за рулем Lada, не желая, чтобы его привлекли к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, применив в отношении них силу.

«Привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа», - передали в пресс-службе.

Ранее суд постановил арестовать мужчину и женщину , обвиняемых в совершении нескольких особо тяжких преступлений. Соучастники заманили москвичку в частный дом во Внукове, связали ее и вынудили рассказать о своих денежных средствах. Затем они ограбили квартиру жертвы и попытались скрыться в Ростовской области.