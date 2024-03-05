Следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой возобновили

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Сантехник обнаружил два трупа в подвале многоквартирного дома в городе Всеволожске в Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, слесарь спустился в подвал по работе и нашел тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти - кровоподтеками и гематомами.

«Фонтанка» указала, что трупы обнаружили в подвале дома на улице Плоткина. Начальница районного ЖЭК позвонила в полицию и сообщила о телах.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они установили личность мертвого мужчины. Им оказался 54-летний местный житель.

По данным издания, рядом с ним на полу лежал труп неизвестной женщины примерно 45 лет на вид. На ее лице и теле обнаружили ссадины.

Трупы отправили в морг, чтобы установить причину смерти. В последний раз сантехник проверял этот подвал в конце февраля.

Ранее в Ленобласти обнаружили тело мужчины, пропавшего на девять дней. Его нашли убитым в ручье со связанными руками и пакетом на голове.