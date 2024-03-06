СК возбудил уголовное дело после проверки семьи раненой девочки в Пушкино

В результате нападения матери девочка получила ранение ноги. Криминалисты и следователи проводят опросы по этому делу и собирают материал о семье пострадавшей школьницы.

«Расследование продолжается», - указали в пресс-службе.

По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с ребенком и кинула в школьницу кухонный нож.

Одна из соседок рассказала «360», что девочку воспитывают ее мама и бабушка , которые часто выпивают. У пострадавшей школьницы также есть старший брат, оба ребенка хорошо учатся и выглядят ухоженными, добавила жительница дома.