11 июля 2024, 16:44

СК попросил смягчить генералу Попову меру пресечения

РИА «Новости»
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Следственный комитет ходатайствовал перед судом о переводе бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщили «Известиям» в 235-м гарнизонном военном суде.

Следственный комитет ходатайствовал перед судом о переводе бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщили « Известиям » в 235-м гарнизонном военном суде.

Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также в служебном подлоге. По версии следствия, он с подельниками похитил более 1700 тонн металлопроката, которые закупили власти Запорожской области для строительства оборонительных сооружений на линии фронта. Своей вины он не признал.

Еще одним фигурантом мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков , однако дело против него закрыли из-за гибели прошлым летом.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что позволило бы смягчить приговор генералу.

Аресты Следственный комитет России
11 июля 2024, 16:59
Обвинение запросило 28 лет для одного из захватчиков СИЗО в Ростове
РИА «Новости»
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Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для выжившего захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону Даниила Камнева по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Камнев признался, что принимал участие в подготовке этого теракта, и в полном объеме признал вину.

В общей сложности ему предъявили обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса. Сейчас Камнев находится в СИЗО № 2 в Таганроге.

«Камнева прошу признать виновным <…>, окончательно назначить 28 лет лишения свободы», - сказал прокурор в ходе прений.

Подсудимый участвовал в захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, произошедшем в ночь на 16 июня. При штурме его тяжело ранили в голову , однако он выжил.

По данным гособвинителя, Камнев с женой готовили взрыв в здании ОМВД по Кисловодску весной 2021 года, но их задержали.

СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
11 июля 2024, 14:38
Попов попросил возбудить дело против обсуждающего его адвоката
РИА «Новости»
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Бывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, попросил Следком проверить высказывания по его делу адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом защитник генерала Сергей Буйновский рассказал в интервью РИА «Новости».

«Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет», - сказал он.

Генерала заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Но вину он не признал. Ему предъявили новое обвинение - в служебном подлоге. Попов дал изобличающие показания против других участников преступления. В деле появился еще один фигурант - генерал-лейтенант Олег Цоков.

Ранее защита Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за его розыска на Украине. Адвокат Аграновский предположил, что вскрытие канала утечки секретных данных может повлиять на дело.

Адвокаты Отношения Мошенничество Россия Интервью Армия
11 июля 2024, 14:16
Выживший захватчик ростовского СИЗО сознался в подготовке другого теракта
РИА «Новости»
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Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев признался, что также участвовал в подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

В суде обвиняемый рассказал, что в полном объеме признает свою вину. Адвокат подсудимого Михаил Минаков отметил, что его подзащитный принял участие в проверке показаний на месте.

Террористы захватили ростовский СИЗО в середине июня и взяли несколько человек в заложники. Силовики провели спасательную операцию и ликвидировали большинство преступников. Участвующий в захвате Даниил Камнев получил тяжелое ранение в голову, но выжил. Он провел пять дней в коме. Из больницы его перевели в изолятор в Таганроге.

Суд Терроризм СИЗО Захват заложников в ростовском СИЗО
11 июля 2024, 08:45
Студента из Биробиджана отправили на пять лет в колонию за сотрудничество с СБУ
Global Look Press
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В Еврейской автономной области суд огласил приговор студенту из Биробиджана за госизмену. Его приговорили к пяти годам строгого режима, сообщили журналисты РИА «Новости».

По данным издания, молодой человек в Интернете по заданию СБУ собирал сведения о российских военных и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО.

Во время следствия студент во всем признался и согласился сотрудничать с правоохранителями.

Суд признал виновным биробиджанца в государственной измене и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Судья, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил обвиняемому более мягкое наказание, чем предусмотрено по этой статье.

На днях в Новосибирской области суд приговорил студента к 20 годам колонии за госизмену, диверсии и участие в террористической организации. Молодой человек, выполняя задания куратора, поджег объект электроснабжения железной дороги, а также попытался снять на видео технику в воинской части.

Суд СБУ Студенты

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